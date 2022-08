Tre medaglie d'argento ai Campionati mondiali: festa grande per la Canottieri Pontedera

Festa grande per la Società Canottieri Pontedera che domenica 31 luglio, ai campionati mondiali under 19, ha portato a casa tre medaglie d'argento (Alice Pettinari e Isabella Bianchi nel quattro con femminile e Nicola Mancini nel quattro con maschile) e altri due ragazzi in finale (Francesco Garruccio e Gregorio Menicagli nell'otto maschile). Nella mattina di lunedì 1 agosto gli atleti sono rientrati a Pontedera da Varese, sede della competizione e, ad accoglierli alla stazione ferroviaria, hanno trovato tutto lo staff della Canottieri, guidato da Leonardo Pettinari e il sindaco Matteo Franconi. "Orgoglio, soddisfazione, capacità di sapere innovare in un percorso tracciato. C'è tutto questo nei risultati raggiunti - ha detto Franconi - Cuore e passione nel progetto legato ai giovani portato avanti da Pettinari e, per la città, una storia che continua e che si rinnova, con la capacità di un gruppo di lavoro che sa fare squadra e che consegue grandi traguardi".

"Sono veramente contento di questo risultato perchè è il frutto di un lavoro di squadra, una bella squadra allargata dove abbiamo preso per mano questi ragazzi, li abbiamo accompagnati e abbiamo fatto un bellissimo percorso - ha spiegato Leonardo Pettinari, campione del mondo e olimpionico di canottaggio, oggi allenatore - ora siamo arrivati al vertice di questo percorso e ci tengo a sottolineare che sono tutti risultati importanti, ottenuti a livelli altissimi. I nostri atleti hanno portato i colori dell'Italia a grandi traguardi e il fatto che ci sia un pezzo di Pontedera dentro mi rende ancora più orgoglioso, perchè questa città sta facendo tantissimo per il canottaggio e noi ci stiamo mettendo il nostro".