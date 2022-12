Vicopisano festeggia Filippo Cecchi: è campione regionale under 23 di ciclocross

Domenica 4 dicembre Filippo Cecchi, di San Giovanni alla Vena, ha vinto il campionato toscano di ciclocross under 23 a Ponte Buggianese. "Congratulazioni a Filippo e al team Bartoli - dice il vicesindaco, con delega allo Sport, Andrea Taccola - che, nella gara finale Open, con i dilettanti élite e under 23, ha prevalso, conquistando la vittoria, dopo una avvincente sfida con l’élite Nicola Parenti (della Bike Academy Racing Team). Un bel secondo posto anche per un'atleta della Michele Bartoli Academy - aggiunge Taccola - nella categoria allieve di secondo anno, Maddalena Simeoni. E non poteva mancare Danilo Bartoli, di San Giovanni alla Vena, quarto tra gli allievi di secondo anno e primo fra i toscani. Complimenti, sempre a nome dell'amministrazione, anche a questi due campioni".

"La Michele Bartoli Academy, recentemente premiata in occasione della nostra Festa dello Sport, è una realtà sempre più solida e in crescita del ciclismo, con numerose vittorie anche in questa stagione - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - sia con i suoi atleti che con le sue atlete. I valori che questi ragazzi respirano nel team sono gli stessi che hanno portato Michele Bartoli a essere un grandissimo campione, restando sempre una persona semplice, innamorata del talento dei più giovani, così come il fratello Mauro Bartoli. E questi valori, uniti alla preparazione di Roberto Cecchi, al senso di squadra, alla correttezza, alla lealtà, all’impegno, alla serietà, alla disciplina, mai disgiunta dalla passione, che vengono loro trasmessi, li rendono forti e speciali, in bici, in gara e nella vita".