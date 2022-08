Legge nerazzurra sulla sabbia: il Pisa Beach Soccer vince il secondo scudetto consecutivo

Tensione, agonismo, sogni e timori. Tutto condensato nei tre tempi che hanno portato al titolo italiano 2022 di beach soccer. Di fronte le migliori formazioni della stagione: il Pisa Beach Soccer campione in carica, vincitore anche della Coppa Italia; il Viareggio dall'altra, l'unica compagine capace di portare i nerazzurri fino ai calci di rigore nella stagione regolare. La prima frazione della finalissima è bellissima, con le due squadre che si affrontano a viso aperto, a mille all'ora, senza il timore di scoprire il fianco alle ripartenze avversarie. L'equiibrio arriva fino quasi al primo intervallo, quando Ortolini per il Pisa riesce a capitalzizare al meglio una palla riconquistata nei pressi della porta viareggina: diagonale rasoterra imprendibile e gol. E poi ancora Ortolini propizia il raddoppio nerazzurro: la sua rovesciata è contrastata in modo irregolare dalla difesa del Viareggio, e dal dischetto Jordan non sbaglia.

Il Viareggio sembra in grande difficoltà ma riesce a riaprire i giochi all'inizio del secondo tempo grazie alla magia su rovesciata di Bertacca. Ne seguono alcuni minuti di ordinata difesa da parte dei ragazzi di mister Marrucci, che smorzano tutti i tentativi di riequilibrare il match da parte del Viareggio. E poi da grandi campioni piazzano un altro colpo al volto degli avversari con la sassata di Bruno Xavier. Il fenomeno brasiliano spedisce sotto alla traversa il tiro libero e riporta il Pisa sopra di due reti.

La terza frazione è un riassunto di tattica e tecnica per il Pisa, che controlla senza alcun affanno i tentativi di rimonta del Viareggio. Anzi, si concede persino il lusso di sciupare un paio di azioni in superiorità numerica davanti al portiere viareggino e un calcio di rigore con Jordan, che non concede il bis dopo quello realizzato nella prima frazione. Passano i minuti e il Viareggio si innervosisce ma pesca il jolly con Genovali a un minuto e mezzo dal triplice fischio. Il suo destro a giro sul secondo palo, a mezza altezza, si insacca e riapre i giochi. Soltanto per pochi secondi, perché i nerazzurri si ricompattano, nascondo il pallone al Viareggio, e portano a casa il successo.

Il Pisa Beach Soccer conquista così il secondo scudetto della sua brevissima storia sportiva, riuscendo in un'accoppiata che in questo sport, in Italia, è stato centrato da pochissime realtà: due titoli nazionali consecutivi, accompagnati dalla Coppa Italia. Un 'double' che racconta molto, ma non tutto, dei valori che animano e guidano la società del presidente Alessandro Donati, e la squadra di mister Matteo Marrucci e capitan Michele Di Palma. Il Pisa Beach Soccer vince anche a dispetto della burocrazia, che da un anno ormai lo ha privato di una struttura nella quale allenarsi. I nerazzurri hanno vinto due scudetti consecutivi senza un terreno di casa: pensate a dove potrebbero arrivare se potessero usufruire, come normalità vorrebbe, di un campo regolarmente attrezzato. Sarebbe anche il caso che questa eccellenza assoluta del nostro territorio venisse valorizzata a dovere.