Lotta libera: Francesco Gaddini porta il Gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Pisa all'oro

Ad Ostia Lido (Roma) si è svolta al palazzetto della FIJLKAM (Federazione Italiana Lota Judo Karate e Arti Marziali) la Coppa Italia Seniores di Lotta stile libero. Francesco Gaddini del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Pisa ha conquistato la medaglia d'oro con una prova superlativa. Ottima anche la prestazione del suo compagno di squadra, l'esordiente Nicola Rizzo che ha conquistato sorprendentemente una medaglia di Bronzo.

Francesco Gaddini ha gareggiato nella categoria fino a 70 Kg, ha dominato le eliminatorie presentandosi determinato alla semifinale, liquidando il napoletano Mario Esposito prima del tempo limite dell'incontro. In finale si è trovato davanti il romano Gianluca Colletti che ha battuto ai punti (4 a 2). Con questa grandissima prova Francesco si riconferma ai vertici della lotta nazionale nella sua categoria dopo una lunga assenza per un grave infortumio.

Nicola Rizzo si è cimentato nella categoria di peso fino a 65 Kg, arrivando in semifinale agilmente risolvendo gli incontri a suo favore prima del limite. In semifinale si è trovato davanti all'ascolano Riccardo Di Giosia che gli ha interrotto il percorso alla finale. Si è comunque rifatto vincendo per superiorità tecnica prima del limite (punteggio di 10 punti superiore all'avversario) la finale per il terzo posto. Grandi speranze ripone in lui l'allenatore Fabrizio Mainardi vista l'ottima prova al suo primo grande appuntamento. Hanno gareggiato anche Gioele Alessi e Damiano Michele Sforzi entrambi nella categoria 86 Kg, ma si sono dovuti fermare nella fase eliminatoria, dimostrando però tenacia e determinazione, una maggiore esperienza li aiuterà in futuro.

Il bilancio della trasferta per la Coppa Italia è più che positivo, dimostrando che il Gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Pisa del settore lotta gode di ottima salute e che dice ancora la sua in campo nazionale. Il presidente Nicola Cianelli, nonchè comandante del comando provinciale, può andare orgoglioso dei lottatori che stanno crescendo nella palestra della caserma.