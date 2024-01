Il Futsal Pontedera vuole continuare a sognare: sfida al Boca Livorno per restare in vetta

Dopo il bel successo di settimana scorsa sul Levante Futsal per 0-6, domani pomeriggio (sabato 20 gennaio) il Futsal Pontedera torna in campo al PalaPonticelli per affrontare il Boca Livorno. I tre punti conquistati in Liguria hanno permesso ai bianconeri non solo di confermarsi in testa alla classifica, ma anche di allungare sulle più dirette inseguitrici.

Complice il passo falso del Futsal Prato contro il Balca Poggese, infatti, adesso gli uomini di Sardelli sono a +4 sui lanieri. "Con il Levante - ha commentato Luca Della Marca - non è stata una partita facile, soprattutto all'inizio. Siamo stati bravi a sfruttare le tante occasioni create e portare a casa i tre punti". Della Marca in questo momento è il capocannoniere del girone C di Serie B con 17 reti segnate in 11 presenze. Una media-gol da bomber vero, la migliore finora della carriera di Della Marca, senza dubbio tra i grandi protagonisti di questa stagione in casa Futsal Pontedera.

"Spero di continuare a segnare anche nelle prossime partite - ha dichiarato l'ex Lastrigiana - Mi sto allenando con continuità e sto molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Questo è l'unico segreto che c'è dietro i grandi risultati di quest'anno".

Il Boca Livorno non evoca ricordi piacevoli ai pontederesi, visto che l'unica sconfitta di quest'anno per Cerri e compagni è arrivata proprio nella gara di andata contro i labronici. La gara di questo weekend è quindi l'occasione giusta per vendicare, sportivamente parlando, quanto successo alla seconda giornata. "Sarà una guerra - ha concluso Della Marca - Vogliamo assolutamente riscattarci dopo aver perso in casa loro. Sarà una sfida durissima, dovremo dare il massimo per cercare di fare risultato".