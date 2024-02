Tutto in una notte: il Futsal Pontedera sfida il Futsal Prato

Dopo una settimana di stop dettata dal calendario del campionato, il Futsal Pontedera torna in campo sabato pomeriggio (10 febbraio) per una sfida che mette in palio punti davvero pesanti. I bianconeri, infatti, sono attesi dalla trasferta in casa del Futsal Prato per una partita che mette di fronte la prima e la seconda forza del girone C di Serie B di Calcio a Cinque.

Gli uomini di mister Sardelli guidano la classifica con 33 punti conquistati in 14 giornate e 6 lunghezze di vantaggio sulla coppia formata dai lanieri e dalla Mattagnanese. Cerri e compagni arrivano a questo testa a testa forti del brillante 6-0 con cui si sono imposti sulla Real Casalgrandese nell'ultima giornata disputata. A 8 gare dalla fine della stagione regolare, Futsal Prato-Futsal Pontedera rappresenta davvero uno snodo cruciale per la stagione dei bianconeri.

"La partita con la Real Casalgrandese - ha dichiarato Mattias Gningue, arrivato la scorsa estate alla corte di mister Sardelli e già autore di 10 gol in campionato - ci ha dato la consapevolezza che se giochiamo di squadra non dobbiamo avere paura di nessuno. Per noi la gara con il Futsal Prato sarà come una finale. Ci troveremo di fronte una squadra importantissima, con tanti giocatori buoni, ma siamo convinti che abbiamo le qualità per fare bene. Sono contento di aver scelto di giocare qui a Pontedera, siamo una bella squadra con una grande intesa sia dentro che fuori dal campo".

In casa Futsal Pontedera mancherà Gaetano Mangione, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Tra i pratesi occhi puntati su Zakaria El Gallaf, capocannoniere dei lanieri con 15 reti all'attivo.