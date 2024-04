Ultimo appuntamento stagionale per il Futsal Pontedera: festa bianconera al PalaPonticelli

Ultimo impegno ufficiale di questa stagione per il Futsal Pontedera. Domani pomeriggio (sabato 13 aprile) i bianconeri saluteranno il campionato davanti ai propri tifosi ospitando al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte la Mattagnanese. Gli uomini di mister Sardelli avranno così modo e maniera di festeggiare ancora una volta nel proprio quartier generale la vittoria del girone C di Serie B e la conseguente promozione in Serie A2, un traguardo a dir poco storico per il club.

Cerri e compagni hanno tutta l'intenzione di chiudere al meglio un anno che rimarrà nella storia del Futsal Pontedera, anche solo per cancellare il brutto ricordo della sconfitta per 10-2 rimediata settimana scorsa in trasferta contro il Balca Poggese. Di fronte, però, i bianconeri non troveranno certo una squadra pronta a stendere un tappeto rosso di fronte a loro. La Mattagnanese, infatti, dopo aver blindato il proprio posto ai playoff è a caccia di punti per guadagnarsi la miglior posizione possibile in vista della post season.

In questo momento la Mattagnanese è quarta a 37 punti, a solo una lunghezza di distanza dalla coppia formata da Futsal Prato e Boca Livorno. La formazione di Borgo San Lorenzo scenderà dunque in campo sicuramente con un buon carico di motivazioni dalla sua parte, ma siamo sicuri che il Futsal Pontedera darà il massimo per fare bella figura e far divertire il pubblico presente sugli spalti. Rispetto alla partita di settimana scorsa, mister Sardelli avrà di nuovo a disposizione sia Luca Della Marca, capocannoniere dei bianconeri con 27 gol all'attivo in campionato, che Nicola Morganti, al rientro dopo aver scontato il loro turno di squalifica che li ha costretti a guardare dalla tribuna la partita con il Balca Poggese.