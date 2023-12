Trasferta a Fucecchio per Il Futsal Pontedera

Torna in campo questo sabato, 16 dicembre, il Futsal Pontedera, impegnato nella trasferta sul campo della Vigor Fucecchio. Per la capolista del girone C di Serie B di calcio a cinque sarà il primo di tre impegni da disputare nel giro di una settimana per salutare il 2023.

Un bel banco di prova per gli uomini di mister Sardelli, che proveranno a lanciare un messaggio a tutte le avversarie. Anche perché martedì sera (19 dicembre) i bianconeri troveranno sulla loro strada il Futsal Prato, l'altra formazione che al momento guida la classifica in coabitazione con i pontederesi.

Ma prima dei lanieri c'è da affrontare una Vigor Fucecchio che cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a Cerri e compagni. "Sarà una partita difficile - ha commentato Simone Niccoli, da quest'anno entrato a far parte dello staff tecnico bianconero come vice-allenatore - come tutte quelle che giocheremo da qui fino a fine campionato. Ci troveremo di fronte una buona squadra che vorrà fare risultato a tutti i costi. Quello che dovranno fare i ragazzi sarà lavorare bene e sbagliare pochissimo".

Forse non sono tantissimi, anche tra gli addetti ai lavori, quelli che si sarebbero aspettati di vedere il Futsal Pontedera così in alto a questo punto della stagione. Da inizio anno a oggi, i bianconeri hanno messo in piedi un percorso di crescita che ha dato i suoi frutti fin dalle prime giornate. "Allenamento dopo allenamento - ha confermato Niccoli - ho visto come il gruppo sia migliorato sotto tanti punti di vista. Sono rimasto molto colpito in positivo da quanto fatto finora dai ragazzi. Ora abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra che sta facendo molto bene".