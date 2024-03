Futsal Pontedera: Cerri e compagni all'appuntamento con la storia

Dopo la bella vittoria di settimana scorsa in trasferta sul Bagnolo per 2-5, il Futsal Pontedera domani pomeriggio (sabato 16 marzo) torna in campo alle ore 15 al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte per affrontare la Vigor Fucecchio. Per i bianconeri, il derby con i fucecchiesi è una partita che mette qualcosa di più in palio dei classici tre punti. In caso di vittoria, infatti, gli uomini di mister Sardelli potranno festeggiare un traguardo a dir poco storico: la vittoria del campionato di Serie B e la promozione in Serie A2.

A tre giornate dalla fine, infatti, Cerri e compagni hanno 8 punti di vantaggio sul Futsal Prato e dunque il testa a testa con la Vigor Fucecchio è il primo match point sulla racchetta dei bianconeri per chiudere definitivamente i giochi. A Bagnolo, i pontederesi hanno dimostrato ancora di una volta di avere gli occhi ben piantati su quello che a inizio anno sembrava un obiettivo quasi impossibile, ma che poi giornata dopo giornata è diventato sempre più concreto.

"E' stata una bella vittoria di squadra - ha confermato il brasiliano Andre Montagna, tornato al gol nel successo sugli emiliani - Il gruppo vuole dare il massimo per vincere questo campionato". Dal canto suo, la Vigor Fucecchio non arriverà certo a Santa Maria a Monte per recitare il ruolo dello sparring partner di fronte ai pontederesi. I fucecchiesi, infatti, sono in lotta per salvarsi e daranno il 110% per cercare di mantenere la categoria anche per il prossimo anno.

"Sabato non sarà una partita facile - ha concluso Montagna - In settimana ci siamo preparati bene, siamo tutti molto emozionati perché questi sono i momenti che ogni giocatore vorrebbe vivere almeno una volta in carriera. Spero che questa partita sarà la nostra grande finale".