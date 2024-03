Futsal Pontedera di nuovo in campo per avvicinarsi al sogno

E' un Futsal Pontedera che viaggia sulle ali dell'entusiasmo quello che scenderà in campo domani pomeriggio (sabato 2 marzo) per affrontare tra le mura amiche del PalaPonticelli la Sangiovannese. I bianconeri arrivano a questa partita dopo la splendida vittoria in rimonta della scorsa settimana sull'Arpi Nova. Un risultato che ha permesso a Cerri e compagni di volare a +8 sul Futsal Prato con ancora 5 giornate da giocare.

Tra i protagonisti di quel successo c'è senza ombra di dubbio Gaetano Mangione, autore di un gol in rovesciata che ha fatto il giro di tutti i social. "E' un'acrobazia che avevo già provato anche nelle partite precedenti - ha raccontato l'universale classe 1990 - e finalmente ce l'ho fatta a realizzare un gol del genere. Nel primo tempo contro l'Arpi Nova non eravamo andati così male come racconta il 3-0 per loro all'intervallo. Abbiamo sprecato tante occasioni, poi nello spogliatoio ci siamo confrontati tra di noi e nella ripresa abbiamo dato tutto per non perdere la chance di allungare in classifica, sapendo che poche ore prima il Futsal Prato aveva pareggiato con il Boca Livorno".

La Sangiovannese è finora l'unica squadra che quest'anno è riuscita a espugnare il PalaPonticelli eliminando la formazione di mister Sardelli dalla Coppa Italia. Dopo un periodo di difficoltà, adesso gli azzurri sembrano essere tornati a marciare su buoni ritmi e hanno tutta l'intenzione di mettere nuovamente i bastoni tra le ruote alla prima della classe.

"Abbiamo tanta voglia di rivalsa - conferma Mangione - perché ci tenevamo a far bene anche in Coppa e purtroppo non siamo riusciti a superare il primo turno. Sarà una partita difficilissima, noi dovremo giocarla con il nostro solito atteggiamento, mettendoci il massimo dell'umiltà e della concentrazione per fare un'altra grande prestazione".