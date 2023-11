Altro incrocio al vertice per il Futsal Pontedera: tocca alla Sangiovannese

Tutto pronto in casa Futsal Pontedera per la settima giornata di campionato nel girone C di Serie B di calcio a cinque. I bianconeri di mister Sardelli sabato 25 novembresono di scena a San Giovanni Valdarno per affrontare i padroni di casa della Futsal Sangiovannese.

Gli uomini di mister Sardelli arrivano a questa partita cavalcando una striscia di tre successi consecutivi. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato conquistato dai pontederesi settimana scorsa tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte superando per 4-2 l'Arpi Nova. "E' stato un gran derby - ha commentato Giacomo Cerri, capitano dei bianconeri - Siamo arrivati all'intervallo avanti 3-0, con la partita che sembrava già nelle nostre mani. Poi loro nella ripresa sono stati bravi a rimanere a contatto e accorciare le distanze. Noi non ci siamo scomposti e alla fine con il rigore trasformato da Mangione abbiamo chiuso la gara".

Con questa vittoria, il Futsal Pontedera ha confermato la seconda posizione in classifica con 12 punti conquistati in 5 partite disputate, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Futsal Prato. La Futsal Sangiovannese, dal canto suo, è terza a 9 punti a pari merito con Boca Livorno, Bagnolo e Mattagnanese. I bianconeri si troveranno di fronte una squadra che darà il 110% per mettere subito alle spalle la sconfitta per 4-2 rimediata dal Levante Futsal sabato scorso.

"La Sangiovannese - ha concluso Cerri, portiere con oltre 20 anni di esperienza nel mondo del futsal - è una delle pretendenti al titolo. Noi andiamo là con la consapevolezza di incontrare una grande squadra, ma con la certezza che se giocheremo come abbiamo fatto nelle ultime giornate sicuramente daremo loro filo da torcere".