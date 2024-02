Cade l'imbattibilità del Futsal Pontedera: bianconeri sconfitti a Prato

Dopo 12 risultati utili consecutivi in campionato, nell'ultima giornata il Futsal Pontedera ha alzato bandiera bianca nel big match di alta classifica contro il Futsal Prato. In terra laniera, i bianconeri hanno ceduto il passo per 3-2 di fronte ai padroni di casa, che hanno così sfruttato a dovere lo scontro diretto per accorciare le distanze in classifica.

Gli uomini di mister Sardelli sono infatti ancora in testa al girone C della Serie B di Calcio a Cinque, ma i loro punti di vantaggio sui lanieri da 6 sono diventati 3. Al Palakeynes a sbloccare il risultato a metà del primo tempo sono i padroni di casa, con Balestri che viene servito da Montorzi e mette la sfera alle spalle di Cerri per l'1-0. Il Futsal Pontedera risponde direttamente da calcio di punizione con una conclusione potente di Morganti che viene deviata in corner da Laino.

E il portiere laniero è protagonista anche in avvio di ripresa, quando Gningue si presenta a tu per tu contro di lui e viene ipnotizzato dal numero 1 del Futsal Prato, che impedisce il pareggio ai pontederesi. Pochi secondi dopo Balestri mette la firma sul raddoppio dei pratesi. Il Futsal Pontedera si gioca la carta del portiere di movimento. Con l'uomo in più in campo, Galli vede e serve Della Marca, che libera un tiro che finisce la sua corsa sotto l'incrocio dei pali per il 2-1. A -1'52” dal suono della sirena finale, però, è ancora il Futsal Prato ad andare a segno, stavolta con Votano che chiude alla perfezione su assist di Pires.

In chiusura, il gol di Maggini serve solo a rendere meno amaro il parziale finale per i pontederesi. "Sono fiero dei miei ragazzi - ha commentato a fine partita mister Sardelli - Non avevo a disposizione né Mangione né Montagna, sulla carta non siamo la squadra che doveva vincere il campionato e per noi è senza dubbio una vittoria aver lottato e messo in difficoltà il Futsal Prato anche in condizioni di emergenza".