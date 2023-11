L'Emilia-Romagna continua a portare bene al Futsal Pontedera. Dopo aver superato due settimane fa a domicilio la Real Casalgrandese, i bianconeri di mister Sardelli si sono ripetuti andando a vincere per 2-4 sul campo del Sant'Agata nella quinta giornata di campionato del girone C di Serie B. Con questo successo, i pontederesi si confermano al secondo posto in classifica a pari merito con Futsal Sangiovannese e Boca Livorno, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Futsal Prato.

Tra Sant'Agata e Futsal Pontedera lo 0-0 dura poco più di 3', tanto basta infatti a Montagna per raccogliere una respinta del portiere avversario e portare in vantaggio i pontederesi. Cerri e compagni tengono il piede ben piantato sull'acceleratore e dopo qualche secondo trovano il raddoppio con Gningue, al suo primo gol in campionato con la maglia del Futsal Pontedera. Ad accorciare le distanze per i padroni di casa ci pensa Bahi e all'intervallo le due squadre vanno negli spogliatoi sull'1-2.

Nella ripresa il Sant'Agata alza i giri del proprio motore, ma ad andare a segno è di nuovo il Futsal Pontedera con la doppietta di Montagna. Nuovamente sotto di due reti, gli emiliani giocano la carta del portiere di movimento. I bianconeri non solo reggono bene la pressione portata dagli avversari, ma alllungano nel punteggio grazie a un'autorete di Izzo, che si farà perdonare poco dopo segnando il gol del 2-4. Nelle fasi finali le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto senza mai tirarsi indietro, con il Futsal Pontedera che colpisce una traversa e un paio di conclusioni del Sant'Agata che vengono neutralizzate dai bianconeri. E così, al suono del triplice fischio, può finalmente scattare la festa per i tre punti tra i pontederesi.