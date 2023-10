Buona la prima per il Futsal Pontedera: battuto il Levante

Buona la prima per il Futsal Pontedera. All'esordio in campionato nel girone C di Serie B, gli uomini di mister Sardelli hanno superato per 7-1 il Levante Futsal, conquistando così i primi tre punti della stagione. Un successo arrivato grazie a una prestazione di squadra solida e concreta, con i bianconeri che hanno messo subito le cose in chiaro fin dalle fasi iniziali di gioco. Sono infatti bastati poco meno di 6 minuti al Futsal Pontedera per passare in vantaggio. La prima rete dell'anno dei bianconeri è stata firmata da Morganti su assist di Maggini.

Sopra di un gol, Cerri e compagni hanno continuato a spingere sull'acceleratore. Poco dopo è infatti arrivato il raddoppio, cortesia di una bella rete realizzata da Maggini. A 1'35'' dall'intervallo è arrivato il 3-0 di Della Marca, al quale ha risposto qualche secondo dopo il Levante, che ha accorciato le distanze con Masi. La pausa negli spogliatoi non ha certo raffreddato i bollenti spiriti del Futsal Pontedera, che anche nella seconda frazione di gioco ha controllato a lungo il ritmo della contesa concedendo poco e niente ai rivali di giornata.

A mettere il risultato in ghiaccio ci hanno pensato le reti segnate da Della Marca e Maggini in rapida successione a metà della ripresa. Prima del suono della sirena finale c'è stato spazio per la tripletta di Maggini e per il primo gol con la maglia bianconera per il brasiliano Montagna, andato a segno per il definitivo 7-1 con 6'03'' sul cronometro ancora da giocare. Sabato 21 ottobre il Futsal Pontedera sarà di scena a Livorno per affrontare il Boca Livorno, formazione neopromossa che alla prima giornata ha vinto per 6-8 in trasferta sulla Futsal Sangiovannese.