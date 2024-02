Il Futsal Pontedera supera il Sant'Agata e vola a +6 sul Futsal Prato

Torna subito alla vittoria il Futsal Pontedera di mister Sardelli, che mette alle spalle il passo falso nel big match contro il Futsal Prato andando a vincere per 3-0 sul Sant'Agata Futsal tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte. Ed è un successo che vale doppio per i bianconeri, perché in contemporanea il Futsal Prato è caduto sul campo della Real Casalgrandese, la Mattagnanese ha ceduto il passo di fronte alla Sangiovannese e ora Cerri e compagni sono di nuovo in testa al campionato con 6 punti di vantaggio sui lanieri e 9 sui borghigiani.

Come era prevedibile, il testa-coda con il Sant'Agata, fanalino di coda del girone C di Serie B di Calcio a Cinque, ha riservato non poche insidie ai pontederesi, che hanno avuto il merito di non farsi prendere dalla fretta e gestire il ritmo della partita a loro piacimento, specialmente nella ripresa.

Nelle fasi iniziali di gara, infatti, dopo un buon avvio del Futsal Pontedera, gli emiliani ospiti si sono fatti vedere diverse volte in avanti, chiamando spesso e volentieri in causa Cerri, che è stato bravo a tirare giù la saracinesca con tanti interventi decisivi risultando a fine gara uno dei migliori in campo per i padroni di casa. A mandare in soffitta lo 0-0 ci ha pensato a poco più di 2' dall'intervallo Della Marca, che ha raccolto un assist al bacio di Maggini per mettere la sfera alle spalle di Zanni.

Nella seconda metà di gara, il Futsal Pontedera ha prima allungato con un gran tiro al volo di Morganti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ha poi messo in ghiaccio il risultato con la doppietta di Della Marca, che sempre su suggerimento di Maggini ha realizzato la rete personale numero 22 di questo campionato.