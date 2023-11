Terza vittoria in fila per il Futsal Pontedera. Dopo il doppio successo in terra emiliana su Real Casalgrandese e Sant'Agata, i bianconeri hanno fatto bottino pieno anche nel derby con l'Arpi Nova superando i rivali di giornata per 4-2. Cerri e compagni sono stati bravi nel portare a casa una partita che, all'intervallo, sembrava saldamente nelle loro mani, ma che poi è andata complicandosi nella ripresa con un'Arpi Nova che non si è mai dato per vinto.

La forza dei ragazzi di mister Sardelli è stata quella di continuare a sviluppare il proprio gioco anche nei momenti di maggior difficoltà, riuscendo così a regolare l'Arpi Nova e portare a casa tre punti che permettono ai pontederesi di rimanere secondi in classifica a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Futsal Prato.

Il Futsal Pontedera è passato in vantaggio su un'azione nata da una gran giocata di Niccolò Galli, classe 2006 autore di un'ottima partita su entrambi i lati del campo, che ha aperto per Maggini che ha poi confezionato l'assist per l'1-0 di Gningue. Prima dell'intervallo, il Futsal Pontedera ha allungato sul 3-0 grazie a una doppietta di Maggini. Nella seconda frazione di gioco l'Arpi Nova ha accorciato le distanze prima con un rigore di Feliciano Wendel, assegnato per un tocco di mano di Gningue tra le proteste dei bianconeri, e poi con Gialluisi.

A mettere definitivamente in ghiaccio il risultato in favore dei pontederesi ci ha pensato il rigore causato da una parata dello stesso Wendel, effettuata dal brasiliano senza però indossare la casacca del portiere di movimento, e trasformato da Mangione per il definitivo 4-2 a pochi secondi dal suono della sirena finale.