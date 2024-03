Vince ancora il Futsal Pontedera: bianconeri più vicini al sogno

Vittoria di misura (con qualche brivido di troppo) per il Futsal Pontedera. I bianconeri hanno superato davanti ai propri tifosi per 4-3 la Futsal Sangiovannese vendicando così l'unica sconfitta casalinga di quest'anno, rimediata proprio per mano degli aretini nel primo turno di Coppa Italia. Con questo successo, gli uomini di mister Sardelli si sono confermati in testa alla classifica del girone D di Serie B con 8 punti di vantaggio sul Futsal Prato a 4 giornate dalla fine del campionato.

Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, nelle fasi iniziali di gara a regnare è un sostanziale equilibrio tra Futsal Pontedera e Futsal Sangiovannese. A mandare in soffitta lo 0-0 sono i padroni di casa, con Mangione che serve Della Marca per il gol del vantaggio bianconero. Il raddoppio dei pontederesi arriva a metà della ripresa, sempre per mano di Della Marca (al suo 25esimo centro personale in campionato), che spizza di testa quel tanto che basta un lancio lungo di Morganti per mettere fuori gioco il portiere avversario Mazza.

Pochi minuti dopo il Futsal Pontedera cala il tris con Mangione, che recupera palla sul portiere di movimento degli ospiti e a porta vuota mette la firma sul 3-0. La Sangiovannese accorcia con Faelli, ma Maggini non ci sta e con un rasoterra mancino rimette tre reti di distanza tra i pontederesi e i rivali di giornata.

Quando la partita sembra ormai finita, gli ospiti esprimono il loro massimo sforzo segnando due reti in rapida successione, prima con Bellocci e poi con Faelli, per portare il punteggio sul 4-3 con ancora 50'' da giocare. Nel momento di maggior difficoltà, Cerri e compagni hanno il merito di ricompattarsi, respingere al mittente gli ultimi assalti della Sangiovannese e festeggiare i tre punti al suono della sirena finale.