Vittoria da batticuore per il Futsal Pontedera: i bianconeri allungano in vetta

Basta un tempo al Futsal Pontedera per aver ragione di un'Arpi Nova che fa la voce grossa prima dell'intervallo, ma poi è costretta a cedere il passo di fronte alla capolista, che al suono della sirena finale si impone in trasferta sui rivali di giornata per 6-7.

I bianconeri di mister Sardelli tornano a casa con tre punti che valgono tanto oro quanto pesano. Complici i contemporanei pareggi in Boca Livorno-Futsal Prato e Bagnolo-Mattagnanese, adesso i pontederesi sono a +8 sui lanieri e a +11 sulla formazione di Borgo San Lorenzo quando mancano solo 5 giornate alla fine del campionato.

Ovviamente non è ancora il momento di festeggiare o di alzare le mani dal volante, anche perché nelle prossime settimane il Futsal Pontedera affronterà prima la Sangiovannese e poi il Bagnolo, due avversari niente affatto da sottovalutare, ma sicuramente con la vittoria sull'Arpi Nova Cerri e compagni hanno fatto uno scatto a dir poco importante verso un traguardo che a inizio anno nessuno si sarebbe mai potuto immaginare nello spogliatoio bianconero.

A Campi Bisenzio, la prima frazione di gioco sorride ai padroni di casa, con il Futsal Pontedera che spreca diverse occasioni per passare in vantaggio e l'Arpi Nova avanti 3-0 dopo 20' di gioco. Negli spogliatoi mister Sardelli si fa sentire e al ritorno in campo il Futsal Pontedera cambia completamente marcia.

A suonare la carica per i bianconeri è Mangione, autore di un eurogol in rovesciata da posizione quasi impossibile, poi ci pensa Della Marca ad accorciare ancora le distanze. Il 4-2 dell'Arpi Nova è il più classico dei fuochi di paglia, perché poi nel giro di pochi minuti il Futsal Pontedera ribalta la situazione con le reti di Zanoboni, Morganti, ancora Mangione (stavolta su rigore) e Maggini. E non appena l'Arpi Nova cerca di tornare nella scia dei bianconeri con il gol del 5-6, ci pensa la doppietta di Maggini a mettere il risultato in ghiaccio prima dell'ultima (inutile) segnatura degli avversari.