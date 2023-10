Il Futsal Pontedera torna alla vittoria nel campionato di Serie B

Torna al successo il Futsal Pontedera. Dopo il passo falso di settimana scorsa contro il Boca Livorno, i bianconeri hanno superato in trasferta per 2-5 la Real Casalgrandese. Una vittoria che è frutto di una prestazione da vera e propria cooperativa del gol, visto che le cinque reti pontederesi sono state firmate da cinque marcatori diversi. Con questo risultato, Cerri e compagni salgono al secondo posto in classifica nel girone C di Serie B a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Futsal Prato.

Al Palakeope la parità iniziale tra Real Casalgrandese e Futsal Pontedera viene rotta dagli ospiti con Mangione, al primo gol in campionato quest'anno, che porta in vantaggio i bianconeri a -12'57” dalla fine del primo tempo. Gli emiliani non ci stanno e pochi minuti dopo riportano il punteggio in parità con Checa. A ridosso dell'intervallo il Futsal Pontedera rimette la testa avanti nel punteggio, stavolta grazie a una rete realizzata da Morganti. Per i bianconeri, però, è di nuovo tutto da rifare quando Marzano mette la firma sul 2-2 superata la metà della ripresa. I pontederesi hanno una voglia matta di portare a casa l'intera posta in palio e riprendono in mano le redini dell'incontro con Maggini, bravo a trovare la via del gol.

A mettere definitivamente il risultato in ghiaccio per i bianconeri ci pensano Montagna e Della Marca, con il pivot classe 1994 a bersaglio per la quinta volta in tre giornate. "Vittoria importante contro una squadra importante - ha commentato a fine gara mister Sardelli - Stiamo migliorando settimana dopo settimana, anche se la strada è ancora lunga. Dobbiamo sfruttare ogni allenamento e ogni partita per prendere sempre più consapevolezza nei nostri mezzi".