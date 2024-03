'A' un passo dal sogno: il Futsal Pontedera vince ancora

Torna a casa con altri tre punti il Futsal Pontedera dalla trasferta di Bagnolo in Piano. I bianconeri si sono imposti per 2-5 sui padroni di casa con una prestazione da vera e propria cooperativa del gol, come dimostra il fatto che le 5 reti segnate siano state firmate da 5 marcatori diversi.

Una partita che gli uomini di mister Sardelli hanno risolto nella ripresa dimostrando ancora una volta di essere una squadra con un grande carattere e tanta grinta da vendere. Con questo risultato, Cerri e compagni si sono confermati in testa alla classifica del girone C di Serie B con 8 punti di vantaggio sul Futsal Prato e solo 3 giornate da giocare prima della fine del campionato.

Vincere a Bagnolo ha permesso al Futsal Pontedera di fare un importante passo in avanti verso il raggiungimento di un traguardo che sarebbe a dir poco storico per la società bianconera. Tra Bagnolo e Futsal Pontedera nei minuti iniziali c'è subito un botta e risposta con Avino che porta in vantaggio gli emiliani e Morganti che fa 1-1 su assist di Maggini. Superata la metà del primo tempo, è il Bagnolo a rimettere nuovamente la testa avanti con la doppietta di Avino. In avvio di ripresa, Maggini approfitta di un rinvio sbagliato con le mani dal portiere avversario e riporta il punteggio in perfetta parità.

I minuti finali sono tutti di marca bianconera. A poco più di 3' dallo scadere, il Futsal Pontedera mette la freccia con Montagna, che supera in dribbling l'estremo difensore emiliano per il 2-3. E quando il Bagnolo rimane con un uomo in meno per l'espulsione rimediata da Pittella, i bianconeri approfittano dei due minuti di superiorità numerica per allungare con Gningue. A scrivere la parola 'fine' sul match ci pensa un rigore di Della Marca per il definitivo 2-5.