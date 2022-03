Futsal Pontedera, l'Under 19 è campione Regionale per il secondo anno di fila

Per il secondo anno consecutivo il Futsal Pontedera si aggiudica il titolo Regionale nella categoria Under 19. Una grande soddisfazione per la società bianconera fondata nel 2008, ottenuta grazie ad una cavalcata pressoché impeccabile con quattordici vittorie in quindici giornate. La certezza matematica del primo posto nel girone G è arrivata domenica mattina grazie al successo dei ragazzi di mister Piludu e mister Puzio per 7-1 ai danni del Futsal Prato sul terreno di casa di Bientina: a tre giornate dal termine, il vantaggio sull'Atlante Grosseto secondo in classifica è infatti di dieci lunghezze. Ad attendere l'Under 19 del Futsal Pontedera ci saranno adesso i sedicesimi di finale per lo Scudetto contro la vincente di uno degli altri raggruppamenti.