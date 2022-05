Gabriele Cimini conquista il bronzo individuale a Heidenheim

Seconda medaglia stagionale in Coppa del Mondo per Gabriele Cimini. Grande risultato per l’atleta originario di Pisa che fa parte dell’Esercito e che si allena presso il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo con uno degli eredi della dinastia come Enrico Di Ciolo. Gioia per il toscano che in una stories sul proprio profilo Instagram ha mostrato una foto con il suo maestro dedicandogli un testo divertente: "Due pescatori della domenica".

Il pisano dell'Esercito classe 1994 aveva fatto il suo esordio in gara ieri dalle fasi preliminari, mentre oggi ha iniziato dal tabellone dei 64, in cui ha affrontato subito il match più duro della sua prova contro il giapponese Kazuyasu Minobe, concluso all'ultima stoccata 15-14. Assalti tirati e in rimonta sono stati anche i successivi, in cui l'azzurro ha superato prima lo slovacco Lukas Johanides 15-13 e poi il cinese Lefan Yu 11-10. Ai quarti il derby azzurro tra Cimini e Andrea Santarelli, che si è chiuso 15-11 in favore del primo. Sulla scia dei risultati precedenti anche la semifinale contro Houssam Elkord si è svolta punto a punto e si è conclusa all'ultimo respiro 15-14 per il marocchino, risultato che ha sancito la terza piazza per Gabriele Cimini.