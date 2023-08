Rientro sfortunato per Guerzoni: l'Historic Rally Salsomaggiore si chiude con il ritiro

Un rientro alla guida decisamente amaro per Giovanni Guerzoni, che dopo un anno di assenza nel ruolo di pilota si è ripresentato come primo conduttore al 6° Historic Rally di Salsomaggiore, secondo dei quattro appuntamenti del Trofeo Rally IV Zona. Il pilota della Squadra Corse Città di Pisa, dopo aver saggiato la sua Peugeot 309 Gti 16V nello shake down ottenendo delle ottime indicazioni per la gara, dopo le prime due corte prove speciali del sabato, durante il primo appuntamento cronometrato della domenica ha rotto il supporto del cambio e pur concludendo la prova non è stato possibile proseguire la gara. Un vero peccato per Guerzoni che aveva a suo fianco Salvucci e che non ha così potuto sfruttare il grosso potenziale del suo Peugeot 309.

"Dispiace ritirarsi senza neppure aver avuto la possibilità di confrontarsi e di capire il potenziale della vettura - dice Guerzoni durante la strada del ritorno e prosegue - ci stavamo divertendo e iniziavamo a prendere in mano la macchina. Purtroppo il supporto del cambio si è rotto sulla terza prova speciale e non era possibile proseguire, così anzitempo ci siamo ritirati. Vedremo cosa fare e poi decideremo come proseguire la stagione".

Nonostante il repentino ritiro, la stagione di Guerzoni proseguirà nell’usuale ruolo di co-pilota nella gara di casa, il Rally di Casciana Terme a fianco di Ruben Fenu ad inizio settembre, oltre che all’Elba con Nicola Tonetti a metà settembre. Quindi ci sarà tempo per effettuare le riparazioni del caso e magari che si ripresenti entro fine anno alla guida della sua vettura.