Giulia Meucci protagonista nei Campionati regionali categoria Ragazzi

Durante la scorsa settimana si sono disputati i Campionati Regionali per le categorie ragazzi nella piscina olimpionica di Livorno, ultimo atto della stagione agonistica toscana in attesa dei Campionati Italiani di categoria. La Nuoto Uisp 2003 ha risposto presente all’appello portando ben 26 atleti in totale e classificandosi all'8° posto nella classifica per società, conquistando 4 medaglie. I podi sono arrivati tutti da Giulia Meucci classe 2008 che, stabilendo in ogni gara i propri personali, si aggiudica il titolo di vice campionessa regionale nei 50 e 100 stile libero e nei 100 farfalla. La quarta medaglia arriva con il bronzo nei 200 stile. La giovane atleta tra una settimana difenderà i colori del nuoto pisano ai Campionati Italiani giovanili che si terranno nella piscina Olimpionica di Pietralata a Roma.

Sempre tra le ragazze ottime prove di Emma Mazzoni nelle gare a stile dove si avvicina a pochi centesimi dai tempi per i criteria, Matilde Bertolone che seppur in precarie condizioni fisiche si conferma una delle migliori interpreti del dorso, come Lara Coppoli che costretta ad un lungo stop riesce comunque a farsi

valere nello stile libero. Nella rana ottime prestazioni di Valentina Righi, Amelia Lorena Gotta, Nicole Funel, e Giulia Tofa; nella farfalla splendida Giorgia Manzo nella doppia distanza e Matilde Turi nei 100, nel dorso Aurora Mauro e nello stile Ludovica De Masi. Tra i maschi si migliorano notevolmente nello stile libero Mattia Cini, Luca Contini, Giulio Cerri e Marcello Di Sacco piazzandosi tra i migliori specialisti della velocità in questa nuotata. Invece nel dorso stabilisce i propri personali Mattia Brambillasca, come Yuri Beconcini e nella rana Giacomo Facca, Lorenzo Colombani e Michele Teoli, nella farfalla Niccolò Cappelletto.

Tra i giovani nati nel 2008 grandi prestazioni a farfalla e nei misti di Lorenzo Guidotti che conclude una stagione sempre ai vertici toscani, Alberto Mori e Luca Battistini protagonisti nelle gare a dorso, Niccolò Eredia nella rana e nella farfalla, Diego Salvini migliora tutti i personali delle gare a stile. Grazie alla collaborazione con la società pisana ABC Sport sono state allestite delle ottime staffette che sia nello stile che in quelle miste hanno visto primeggiare la compagine arancione sempre tra le prime 6 società toscane dimostrando la bontà del progetto intrapreso. La società arancione è entusiasta dei risultati sia della stagione in sé che di questo ultimo capitolo e ringrazia gli allenatori che lo hanno reso possibile: Busoni Riccardo, Giorgio Abis, Coppola Alessio,Alessio Rossi ed Andrea Meucci. Inoltre è da sottolineare l'importanza della palestra BeActive di Cascina che cura la preparazione atletica dei ragazzi e della collaborazione tra le società Gesport di Cascina ed ABC di Pisa che gestiscono non senza difficoltà gli impianti dove tutti gli atleti hanno la possibilità di allenarsi regolarmente ottenendo prestigiosi risultati.