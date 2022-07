Iacopo Chiavacci nella storia: il footgolfista pisano vola in Florida per i Mondiali 2023

Nel weekend appena trascorso, all'Asolo Golf Club in Veneto, è andato in scena il 10° Open d'Italia di Footgolf. Il torneo, già di per sé facente parte del World Tour, quest'anno si era guadagnato l'appellativo di Major che lo elevava ad uno dei 6 tornei più importanti al mondo e vedeva la partecipazione di tutti i più forti interpreti di questo sport. Tra questi, anche diversi ex calciatori come Evgenyi Levchenko, Michele Marcolini e Fabian Ayala e i due attuali leader della classifica mondiale il francese Cédric Bonnot e l'inglese Ben Clark.

In questa intensa 3 giorni, tra i 260 giocatori c'erano anche 5 rappresentanti della squadra nerazzurra di Footgolf Pisa tra cui l'attuale leader di tutte le classifiche in Italia dei vari campionati regionale, interregionale e nazionale: Iacopo Chiavacci. Il forte giocatore di Titignano, classe '87, aveva gli occhi di tutti addosso dopo che un, po' a sorpresa, stava dominando il panorama italiano del footgolf. Era la prima vera volta che si cimentava in una competizione di questo livello, sicuramente la prima volta che arrivava da attuale numero 1 in classifica del campionato italiano. L'aspettativa era tanta, ma c'era anche la possibilità di beccare un weekend storto per la troppa voglia di state lassù. Chiavacci, però, con la sua consueta calma e decisione, con costanza, senza prestazioni eccellenti, si posizionava sempre a ridosso dei primi. -5 il day 1, -3 il day 2 con 2 bogey nel finale e finale in crescendo con -6 il day 3.

10° posto in coabitazione con l'italiano Nicola Falcier ed il francese Nicolas Pussini: Chiavacci è riuscito ad avere la meglio su di loro solo al 6° penalty putt che decretava il 10° posto definitivo. Con il suo - 14, però, il giocatore pisano contribuiva alla vittoria di tappa a squadre che vedeva l'Italia primeggiare davanti alle altre nazioni grazie ai punteggi di Piscopo, Carbone, Celebrano e appunto Chiavacci. Ma non finisce qui, perché, per la gioia di Iacopo e di tutti i suoi compagni di squadra che lo seguivano da casa oltre che sul campo, il top player nerazzurro staccava ufficialmente il pass per il Mondiale di Footgolf 2023 che si terrà ad Orlando il maggio 2023. Una qualificazione storica per Footgolf Pisa che per la prima volta avrà un proprio esponente a rappresentare la polo della nostra nazionale ad una competizione internazionale. Un po' di Pisa, dunque, sarà protagonista a Walt Disney World Resort Golf in Florida.