Festa grande a Forcoli: la Nuova Primavera Aps inaugura la nuova pista di pattinaggio

"Ai margini di una città, nasceva un sogno che è diventato una realtà…". Così le belle parole dei Sonhora, nella canzone 'Vola con noi'; e così la Nuova Primavera Pattinaggio ASD che inaugura la sua rinnovata pista di pattinaggio all’aperto. Perché il sogno di ogni atleta che vuole eseguire acrobazie, danzando sulle otto ruote a tempo di musica possa prendere forma, mettere le ali e volare nel firmamento di uno sport bellissimo che è allo stesso tempo uno stile di vita. In una realtà che si risveglia dopo un biennio traumatico, domenica 26 giugno, a partire dalle 18.30, la Nuova Primavera APS inaugura, nel verde e sostenibile comprensorio sportivo della Valdera, la più grande pista di pattinaggio all’aperto della provincia di Pisa.

Uno spazio che, in futuro, per le sue caratteristiche, permetterà alla Nuova Primavera di Forcoli di accogliere gare e manifestazioni di pattinaggio di portata nazionale. Saranno presenti le autorità comunali, la Filarmonica 'Volere è Potere' di Pontedera e le atlete pattinatrici che, inspirate dalla pluricampionessa Vanessa Fiore, allenatrice di Terzo Livello FISR e responsabile tecnico della Nuova Primavera Pattinaggio ASD, si esibiranno in un crescendo di saggi sportivi animati dal colore, dalla passione, dalla gioia e dalle musiche della Filarmonica diretta dal Maestro Stefano Gatti.