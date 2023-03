'Il potere educativo nello sport': gli esperti si riuniscono al Cus

Venerdì 10 marzo, a partire dalle 16, appuntamento all'interno degli impianti sportivi del Cus Pisa di via Chiarugi, con 'Il Potere Educativo dello Sport'. Un incontro aperto a tutti e rivolto più nello specifico a istruttori, educatori, docenti e studenti. E' un incontro formativo che rientra all'interno del progetto 'ISI', (Inclusione, Sport, Istruzione Facile) finanziato dall'impresa sociale 'Con i Bambini'.

L'idea nasce da AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Pisa aps/ets condivisa assieme al Cus Pisa, con alcuni partner e con l'obiettivo di promuovere lo sport inclusivo di bambini e adolescenti con sindrome di Down e non solo, come leva di contrasto alla povertà educativa. Grazie all'intervento di differenti figure professionali verranno affrontati diversi temi da più punti di vista: formativo, educativo e psicologico per dare a tutti i presenti un quadro generale sull'importanza educativa delle sport e dell'attività fisica nella crescita di ogni bambino e adolescente.

"Ospitiamo presso il nostro Centro Sportivo un evento formativo che rientra all'interno del Progetto 'ISI' che rientra nel nostro credo e da lustro al lavoro del nostro staff di istruttori che si dedicano costantemente al lavoro dei nostri bambini. Un ringraziamento va al Comune di Pisa e all'AIPD di Pisa oltre a tutti i relatori che saranno presenti" afferma il professor Stefano Pagliara, presidente del CUS Pisa.

L'incontro sarà introdotto dall'assessore alle politiche socio educative con delega alle disabilità Sandra Munno e da Renato Curci, responsabile Progetti Cus Junior Polidisciplinare. A moderare l'incontro sarà la dottoressa Alessandra Testi, psicologa e psicoterapeuta. Hanno dato adesione all'iniziativa Alessandro Benetti, dirigente scolastico I.C. 'Niccolini' San Giuliano Terme, Tommaso Bongiorni Docente ed. fisica scuola media 'N. Mandela' San Giuliano Terme e calciatore nazionale calcio sordi Italia FSSI, Giulio Monselesan responsabile e coach Pugilistica Lucchese e Giulio Galleschi psicologo con master in Mental Training e psicologia dello sport.