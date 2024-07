Appuntamento prestigioso a Tirrenia: si disputa l'International Beach Soccer 2024

Nell’attesa della presentazione dell’International Beach Soccer Tirrenia 2024, che stasera - martedì 2 luglio, a partire dalle ore 19 - colorerà piazza dei Miracoli con i rappresentanti delle varie Nazionali presenti al torneo, questa mattina si è svolta l'introduzione in una cornice altrettanto affascinante come la Sala delle Baleari all’interno di Palazzo Gambacorti.

E' stata l’occasione per introdurre la manifestazione che qualificherà anche alla fase finale dei prossimi campionati di beach soccer; “ma non solo - come ha tenuto a sottolineare il Ct azzurro, Emiliano Del Duca - perché è importante anche come ci si qualificherà, per il ranking, in vista poi del sorteggio".

Da mercoledì 3 e fino a domenica 7 luglio il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ospiterà undici Nazionali, che avranno l’obiettivo di guadagnarsi il pass per la fase finale continentale in programma ad Alghero il prossimo settembre. "Siamo davvero felici - ha continuato il commissario tecnico - di essere al centro di questo connubio tra FIGC, CONI e il Comune di Pisa. Per quanto ci riguarda, dobbiamo centrare la qualificazione, ma soprattutto dobbiamo continuare a trasmettere i valori cardine di quando si indossa la maglia azzurra".

"La Federazione - ha ribadito il capo delegazione azzurro, Nando Arcopinto - ci ha dato questa grande possibilità e sicuramente sarà un grande evento, all’interno di un centro che sono sicuro diventerà un’eccellenza in Europa. Dove c’è struttura, c’è futuro, e grazie alla Beach arena di Tirrenia possiamo guardare con grande ottimismo a quello che ci attende".

Per gli azzurri erano presenti il capitano, Emmanuele Zurlo, e il portiere Leandro Casapieri, uno dei migliori interpreti del ruolo e giocatori proprio della squadra di beach soccer del Pisa: "Speriamo - ha sottolineato Zurlo, con un pizzico di emozione - di riuscire in qualche modo ad addolcire il momento non certo felice per i tifosi italiani. Sono orgoglioso, come capitano di questa squadra, di quello che siamo riusciti a fare quest’ultimo anno".

E a proposito di quanto fatto in quest’ultima stagione, Casapieri ha evidenziato: "La finale persa al Mondiale? E' stato un orgoglio arrivare fino a lì, ma una sconfitta, seppur arrivata all’ultimo atto del torneo, lascia sempre l’amaro in bocca.

Siamo un grande gruppo e vogliamo continuare su questa strada fatta di straordinari risultati".

"E’ una soddisfazione immensa - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - ospitare a Pisa dentro al CPO di Tirrenia, l'unico in Italia con una Beach Arena che può essere utilizzata tutto l'anno anche durante i mesi invernali, un evento così importante a livello internazionale. Che ci permette di dare risalto alla nostra città in 12 nazioni diverse con 12 televisioni straniere che manderanno in onda cartoline suggestive del nostro centro storico".

"Avere nella nuova beach arena la nazionale italiana di beach soccer è un grande onore e il mio invito a tutta la cittadinanza è quello di partecipare alle partite che si svolgeranno dal 3 al 7 luglio. Anche chi non conosce bene questa disciplina ha un’opportunità per avvicinarsi ad essa rendendosi conto della sua spettacolarità e delle strutture a disposizione, grazie anche agli importanti investimenti di FIGC e CONI sul nostro territorio. Inoltre Pisa ha la sua squadra di beach soccer ai vertici internazionali, reduce da un argento nella Champions League, e dunque valorizzare questo sport fantastico è per noi ancora più significativo".

Scarpa conclude: "Cerchiamo di mostrare al mondo che Pisa è una città d’arte con vista mare, con un litorale meraviglioso, dove a livello giovanile i nostri ragazzini possono praticare il beach soccer, facendo così crescere il movimento e alimentando sempre più questa disciplina. Concludo ribadendo uno dei nostri obiettivi come amministrazione: fare rete con le realtà importanti nazionali puntando sempre di più sul turismo sportivo che possa rendere Pisa protagonista così come lo abbiamo fatto oggi con oltre 400 ospiti nelle nostre strutture".