Straordinario argento per Irene Bertini nei Campionati Europei di Novi Sad

Prima medaglia italiana agli europei di Scherma Under 20 e Under 17 che si svolgono a Novi Sad in Serbia. La pisana Irene Bertini ha raggiunto la seconda posizione nella gara del fioretto femminile giovani. L’atleta dei Carabinieri, che si allena presso il Pisascherma, è stata sconfitta solamente nell’atto conclusivo dalla britannica Stuchbury per 15-12. Irene Bertini, che aveva cominciato la giornata con 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, s’è avviata a grandi falcate verso il podio dominando, uno dopo l’altro, tutti gli assalti del tabellone a eliminazione diretta.

Nel turno delle 64 la pisana ha rifinato un 15-6 all’israeliana Koren, poi ha superato l’insidia della moldava Cojacori, battendola 15-12, e ha conquistato un posto tra le 'top 8' dominando la polacca Zurawska, ancora per 15-6. Stessa musica e uguale punteggio nel match che valeva la 'zona medaglia': il terzo 15-6 di giornata, inflitto stavolta alla francese Rousseau, ha portato Irene tra le 'magnifiche quattro'.

Fonte foto: Bizzi Team