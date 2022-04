Irene Bertini d'argento nei Campionati mondiali di Dubai

Giornata indimenticabile per la scherma toscana con l’oro mondiale nella prova di fioretto maschile a squadre per Tommaso Martini e Giulio Lombardi e l’argento di Irene Bertini nella gara femminile sempre a squadre. Per la pisana dei Carabinieri che si allena al Pisascherma, una medaglia d’argento con le compagne Giulia Amore, Carlotta Ferrari e Benedetta Pantanetti dopo una giornata quasi perfetta che le ha viste perdere nell’atto conclusivo contro gli Usa per 45-33. Molto soddisfatta la fiorettista del Pisascherma: "Qualche segreto? Abbiamo iniziato la giornata con Giulia che piangeva facendo lezione. Poi alla fine ci siamo sciolte, il

primo match vissuto con l’ansia e dopo ci siamo tranquillizzate".

Giulia Amore (Fiamme Oro/Club Scherma Roma), Irene Bertini (Carabinieri/Pisascherma), Carlotta Ferrari (Comense Scherma) e Benedetta Pantanetti (Club Scherma Ancona), seguite a fondo pedana dal CT Stefano Cerioni e dalla maestra Francesca Bortolozzi, hanno vinto il primo incontro di giornata 45-36 contro la Gran Bretagna e ai 16esimi hanno avuto la meglio sulla Romania per 45-31 in un assalto equilibrato fino alla metà e in cui poi hanno preso il largo. Netto il match contro la Spagna ai quarti, dominato dal quartetto italiano come dimostra il 45-14 finale e lo stesso è stato anche il copione della semifinale, dove l'Ucraina è stata superata per 45-24. In finale è arrivata la sconfitta 45-33 contro gli Stati Uniti, che non ha comunque offuscato l'ottima prestazione delle azzurrine e ha permesso loro di laurearsi vice campionesse mondiali.