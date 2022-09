Al via la stagione del tennis al Cus: c'è ancora tempo per iscriversi

Continuano le iscrizioni alla Scuola Addestramento Tennis del Cus Pisa. Da lunedì 19 settembre partirà la nuova stagione agonistica 2022-23, quindi rimangono gli ultimi giorni per potersi iscrivere presso. I corsi saranno diretti come al solito dal tecnico nazionale Alessandro Dini, coadiuvato da Maestri e di Istruttori di Tennis FIT e preparatore atletico. I livelli dei corsi sono a 360 gradi a partire dal corso Baby per bambini nati negli anni 2017-18, i Minitennis (da 6 a 11 anni), l’Avviamento da 11 a 16 anni passando per il pre-perfezionamento, la specializzazione agonistica per poi arrivare ai corsi collettivi per adulti e le lezioni individuali.

"Anche quest’anno la stagione del tennis è alle porte, anche se in realtà noi non abbiamo mai smesso - afferma Alessandro Dini Tecnico Nazionale del Tennis cussino - anche quest’anno siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi. Lo scorso anno è stata una stagione positiva, quest’anno puntiamo a fare meglio. Abbiamo confermato anche per questa stagione agonistica i corsi per tutte le età, c’è molto entusiasmo e questo aiuta molto". Sono già attive le iscrizioni presso la segreteria del Cus Pisa di Via Chiarugi, 5. Bisognerà presentarsi già muniti di certificato medico per attività non agonistica in originale. Per maggiori info chiamare il numero 393.7426273, www.cuspisa.unipi.it oppure scrivere alla mail ale.dini1966@gmail.com.