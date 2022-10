I campioncini di Jiayou ASD tornano dal Torneo nazionale Kung Fu Wushu con 18 medaglie

Sette ragazzi e ragazze, tra 7 e 12 anni, dell’associazione sportiva Jiayou di Vicopisano, allenati dal giovane campione Alessio Stefanelli, hanno conquistato 18 medaglie al Trofeo Nazionale della Città di Bologna Kung Fu Wushu, confrontandosi, con passione e impegno, sul tappeto di gara con le migliori scuole d’Italia, con venti forme in varie discipline. I loro nomi: 3 ori e un argento per Edoardo Albis Garzella, 4 ori per Anita Ragusa; 4 argenti per Sofia Montagnani, un oro e un argento per Alice Forzan, 2 bronzi per Eva Martucci, un argento per Enea Forzan e un bronzo ex aequo per Matteo Lemma.

"Jiayou ci ha abituato ai successi dei suoi atleti e atlete - dice il vicesindaco con delega allo sport, Andrea Taccola - e grande merito, oltreché a loro, alla loro dedizione e bravura, va ai loro allenatori, in questo caso Alessio Stefanelli, anche lui un campione di questa disciplina, che sanno prepararli ad affrontare magnificamente ogni sfida con spirito di squadra, lealtà e divertendosi. Il senso più bello dello sport. Grazie ragazzi, grazie Jiayou".