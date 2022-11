Canottaggio: Leonardo Pettinari è stato nominato 'miglior dirigente del 2022'

Leonardo Pettinari, presidente della Società Canottieri Pontedera, è il dirigente sportivo dell'anno nel settore del canottaggio.I complimenti a Pettinari sono arrivati dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, che già nei mesi scorsi aveva consegnato riconoscimenti agli atleti della Società Canottieri Pontedera, dopo le medaglie vinte in ambito nazionale e internazionale e premiando Pettinari e il suo staff anche col trofeo dell'amministrazione comunale nell'ambito del Premio Mazzinghi che si era svolto lo scorso ottobre al Teatro Era.

Dopo i tanti riconoscimenti ottenuti da atleta, arriva anche quello da dirigente per l'argento olimpico a Sydney 2000 nel doppio Pesi Leggeri maschile. La SC Pontedera in ambito nazionale ha vinto il titolo italiano nel quattro con maschile e nel due senza femminile ai Campionati Italiani Under 19 (oltre che, pochi giorni fa, quello di fondo in due senza sempre Under 19 femminile) mentre sul palcoscenico internazionale è salita alla ribalta grazie ai successi conseguiti da cinque atleti.

Tra i maschi, ha portato tre atleti agli Europei e ai Mondiali Under 19 vincendo con Francesco Garruccio e Gregorio Menicagli l’oro europeo sull’otto e ottenendo il quinto posto iridato sempre in otto, mentre con Nicola Mancini ha vinto l’argento ai Mondiali in quattro con, dopo che questi aveva gareggiato anche agli Europei ma in singolo. Tra le femmine invece, sono stati sotto gli occhi di tutti gli exploit di Isabella Bianchi e di Alice Pettinari (la figlia di Leonardo) che hanno vinto prima l’argento europeo Under 19 in otto, e poi quello mondiale in quattro con. Una piccola realtà remiera quella amaranto, che ha dato sfogo alle sue potenzialità grazie all’effervescente lavoro del presidente Pettinari e dei suoi più stretti collaboratori.