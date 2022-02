Prestigioso terzo posto per la Nuoto Uisp 2003 nei Campionati regionali di fondo indoor

Si è svolta presso la piscina Olimpionica di Livorno il Campionato Regionale indoor di fondo riservato alle categorie ragazzi, junior ed assoluti sulle distanze dei 3000 e 5000 metri. La Nuoto Uisp 2003 si è presentata ai blocchi di partenza con 4 atleti tutti impegnati nella gara più impegnativa dei 5000 metri. Nella gara riservata alle junior femmine Virginia Mattei classe 2007 alla sua prima volta nella gara dei 5 chilometri conclude la prova all’undicesimo posto con il tempo di 1 ora 8 minuti e 54 secondi confermando le buone prestazioni dell’ultimo periodo.

Nella prova riservata alla categoria juniores maschi erano ben tre i portacolori della compagine cascinese: Fabio Gargini del 2004 che conclude all’ottavo posto con il tempo di 1ora 2 minuti e 24 secondi; meglio di lui l’altro classe 2004 Andrea Giorgi che si piazza al sesto posto con il crono di 1h 01’ 21” stabilendo il proprio personale sulla distanza; ma a sorprendere tutti è stato il più giovane Lorenzo Rizzolo (classe 2005) che alla sua prima esperienza su questa distanza va ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo con una gara molto regolare che per lunghi tratti lo ha visto in seconda posizione. Anche il tempo è strabiliante in quanto conclude le 100 vasche abbondantemente sotto l’ora di gara fermando il cronometro a 59 minuti 11secondi e 80 centesimi.

Grande entusiasmo nella società cascinese per questo ennesimo risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dai tecnici Alessio Rossi, Andrea Meucci, Alessio Coppola, Riccardo Busoni e Giorgio Abis che si occupano del gruppo categoria della squadra agonistica e della bontà del progetto che da questo anno ha coinvolto i ragazzi della società pisana ABC Nuoto che si allena presso la piscina comunale di Pisa. La dirigenza ringrazia inoltre la società Gesport che gestisce la piscina di Cascina e concede gli spazi acqua al gruppo degli agonisti cascinesi ed i tecnici e collaboratori della palestra BeActive che curano tutta la preparazione atletica dei ragazzi.