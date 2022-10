Ticciati trionfa al Rally di Pistoia e vola alla finale nazionale di Coppa Italia

L’ultimo e decisivo impegno della Coppa Rally VI Zona, il Rally Città di Pistoia, ha visto l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa asd composto da Lorenzo Ticciati e Francesco Magrini essere tra i protagonisti vincenti di classe oltre che nell’Under 25. Una gara difficile per i partecipanti al Rally pistoiese che ha dovuto affrontare strade oltre che impegnative rese ancora più complicate per il fondo umido e scivoloso. Ticciati ha saputo ben interpretare la gara e si è fin dalle prime batture distinto con ottimi tempi non solo da protagonista della propria classe, ma anche a livello d’assoluta cogliendo addirittura la quarantesima piazza finale assoluta con la Peugeot 106 Kit.

"Siamo contenti del risultato - ha detto Ticciati a fine della gara ed ha proseguito - è stata una gara piena d’insidie, ma siamo riusciti a mantenere la giusta concentrazione e non commettere errori. Alla fine siamo riusciti ad aggiudicarsi la classe e soprattutto guadagnare l’ammissione alla finale della Coppa Italia del Rally Lazio in programma il 4/5 novembre prossimi. Una stagione che ci sta dando tante soddisfazioni grazie agli sponsor che hanno creduto in noi ed ai numerosi amici sempre presenti a dare consigli ed a sostenerci".

Oltre a Ticciati e Magrini, buona prestazione dell’esperto co-pilota del sodalizio pisano Federico Riterini che dettava le note a Vigilucci che ha colto la sesta posizione di classe con la performante Peugeot 208 di poco sopra la ventesima posizione assoluta. Altro navigatore presente alla gara pistoiese è stato Marco Carmignani che dettando le note a Guidi su Peugeot 106 Rallye ha guadagnato la quinta piazza di classe mentre il decano della scuderia, Franco Nannetti affiancando Marzico su Fiat Seicento ha concluso in settima piazza di classe. Proprio quest’ultimo navigatore sarà impegnato l’imminente week end invece a dettare le note a Gherardi su Suzuki Swift Sport Hybrid nel prestigioso Rally Due Valli gara conclusiva del Campionato Italiano Rally Assoluto che ha in programma 11 prove speciali per 121 Km. su un percorso totale di 474Km.

Ritornando al Rally di Pistoia da rilevare il ritiro dell'equipaggio composto da Luca Andreotti e Massimo Salvucci su Opel kadett Gte nelle prime battute di gara, che dopo aver vinto la prima prova speciale, hanno dovuto abbandonare per noie di alimentazione. Invece un equipaggio al completo della Squadra Corse Città di Pisa asd composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti su Renault Clio RS 3 sarà presente sempre il prossimo week end al Rally Terra Sarda, gara valevole per il Tour European Rally e per la Coppa Rally 7° zona che vede in programma undici prove speciali per oltre 73 Km, su un percorso globale di 325 Km.