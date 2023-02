Lorenzo Ticciati punta alla Coppa Italia di Zona a bordo della Peugeot 208 R2B

Dopo essersi messo in evidenza la scorsa stagione con la Peugeot 106 Kit, il giovane pilota della scuderia Squadra Corse Città di Pisa Lorenzo Ticciati si presenta al via della stagione 2023 esordendo con una impegnativa e performante Peugeot 208 R2 nella Coppa Italia di V zona. Un salto di categoria importante per Ticciati che nelle stagioni passate si è distinto con numerosi piazzamenti di categoria che gli hanno consentito di aggiudicarsi il titolo di Coppa Italia di Zona nella classe K10 oltre che secondo nell’under 25 che invece ha vinto nel Trofeo Rally Toscano.

"Sarà una stagione impegnativa sia per le gare, sia per la nuova vettura con cui spero di adattarmi velocemente - dice Lorenzo Ticciati e prosegue - La macchina ha un grande potenziale e io e il mio navigatore Federico Buglisi ce la metteremo tutta per ripagare gli sforzi di chi ci sostiene. A questo proposito voglio ringraziare Gianni Lazzeri della Laserprom 015 che ci fornisce la macchina con cui faremo tutto il CRZ e l’azienda Giacobbe Antonino SRL nostro partner da alcuni anni e che anche nel 2023 ci accompagnerà in questo progetto. Partiremo fin dalla prima gara, il prestigioso Rally del Ciocco che essendo con coefficiente maggiore sarà determinante ai fini del Campionato per poter essere tra i protagonisti".

Queste le parole del pilota della Squadra Corse Città di Pisa che prenderà contatto con la nuova Peugeot 208 R2B nei prossimi giorni e che disputerà il Rally del Ciocco dal 9 al 12 marzo prossimo. Gara che prevede sette prove speciali per circa settanta chilometri con la disputa di tratti prestigiosi come Careggine, Renaio e Puglianella oltre la spettacolare e classica prova del Ciocco. Quindi sarà importante per Ticciati e Buglisi partire con il piede giusto fin dalle prime gare per riuscire a lottare per il titolo di zona e quindi potersi confrontare con gli altri finalisti italiani al Rally del Lazio di fine anno.