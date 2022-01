Altre due conferme per il Pisa Beach Soccer: Lorenzo Vaglini e Bruno Xavier

Doppia riconferma in casa Pisa Beach Soccer. E' ufficiale, il pisano Lorenzo Vaglini sarà ancora alla corte di Donati anche per la stagione 2022. In maglia nerazzurra ormai da diverse stagioni, l'enfant du pays ha deciso di sposare ancora una volta il progetto della sua città. Grande la soddisfazione per il Pisa Bs che ha visto crescere Lorenzo come uomo e come atleta, dalla prima rete nel Campionato di Serie A alla conquista della prima convocazione ufficiale in maglia azzurra.

Ieri, l'ufficialità anche del ritorno a Pisa del plurititolato mondiale Bruno Xavier. Durante una diretta Instagram organizzata proprio dalla società pisana, il verde oro Bruno Xavier, reduce dalla vittoria del Campionato Italiano e Brasiliano 2021, ha confermato agli sportivi pisani appassionati di beach soccer, i rumors che lo davano in maglia nerazzurra anche per la stagione 2022. Vaglini e Bruno faranno quindi parte della rosa del Pisa Bs, Campione d'Italia in carica, impegnata proprio nel 2022 nel Campionato di Serie A, nella Coppa Italia, nella SuperCoppa Italiana e, per la prima volta nella storia della società, nella Euro Winners Cup, la cosiddetta Champions League del Beach Soccer.