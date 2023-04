Ottimo podio per Luca Del Testa al Rally dell'Elba

Rientro con podio per Luca Del Testa al prestigioso Rally dell’Elba, primo appuntamento dell’IRC (International Rally Cup). Il conduttore della Squadra Corse Città di Pisa, fermo dalla scorsa stagione sportivamente parlando, ha effettuato una gara veloce e costante, sempre in zona podio con la piccola Fiat Seicento Kit curata dalla neonata 2L Motorsport.

Distacchi sempre molto contenuti tra i protagonisti della combattutissima classe K0 ed alla fine la terza piazza finale di classe da incorniciare oltretutto con avversari validi e locali ed attardato di soli 4''3 dal secondo classificato dopo oltre un’ora e venti minuti di gara e dopo essere stato attardato proprio nell’ultimo e decisivo tratto cronometrato dalla rottura del sensore di cambiata.

Soddisfazione comunque per Del Testa che ha così commentato la gara a poche ore dalla fine: "Una gara difficile, impegnativa, ma veramente divertente e dove ci siamo tolti la soddisfazione di effettuare prove speciali lunghe con cambi di ritmo continui. La vettura è stata affidabile e per questo voglio ringraziare i ragazzi della 2L Motorsport che mi hanno seguito in questi due giorni di gara come anche il mio navigatore Luca Carignani che è stato impeccabile. Sono contento dello sviluppo della macchina che è stata completamente rifatta per questa stagione e contiamo in settimana prossima di ben figurare perché abbiamo deciso di fare extra programma anche il Rally della Valdinievole".

Quindi entusiasmo per Luca Del Testa e per la 2L Motorsport per questa prima uscita stagionale a cui seguiranno altri impegni non solo in Toscana come l’imminente Valdinievole, ma anche fuori regione ancora da programmare. Nel frattempo la Squadra Corse Città di Pisa è stata presente all’Expo Motori a Pontedera di supporto per i Corsi di Guida Sicura rivolti soprattutto ai neo patentati.