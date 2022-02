Luca Moni porta la Nuoto Uisp 2003 al primo posto nel 19° Meeting internazionale di San Marino

Si è svolto nello splendido impianto Multieventi Domus di San Marino il 19° Meeting Internazionale di nuoto, prima gara della stagione in vasca lunga dove erano presenti i più forti atleti assoluti italiani recenti medagliati alle Olimpiadi di Tokyo. La Nuoto Uisp 2003 era presente con 6 atleti alcuni dei quali alla

prima esperienza ad una gara di livello assoluto. Nella prima giornata di gare Luca Moni classe 2000 accreditato dell’ottavo tempo con una gara strepitosa tutta in rimonta dopo il passagio al 5° posto ai 50 metri vince dalla corsia laterale la prima serie dei 100 rana con l’ottimo tempo di 1'02''22, aggiudicandosi

l’oro per la prima volta nella storia del club cascinese in una competizione così prestigiosa .

Anche nella gara più veloce dei 50 metri sfiora il podio giungendo al 4° posto con il tempo di 28''28 a solo 1 centesimo dal bronzo e 5 centesimi dall’argento. Ottime prestazioni anche da parte del fratello maggiore Fabio Moni classe 97 che è stato impegnato in ben 4 gare nella velocità dello stile e del dorso con riscontri cronometrici vicini ai propri personali molto interessanti dato il periodo di preparazione. Tra i debuttanti in questa competizione in evidenza Alessio Nativitati classe 2001 che nelle gare dei 50 e 100 stile stabilisce i propri record personali così come il più giovane Alessandro Sonetti classe 2004 che scende sotto i 53 secondi nella gara dei 100 stile e si migliora anche nelle gare veloci dello stile e del dorso.

Tra le ragazze si migliorano Giulia Gianfaldoni classe 2005 nei 100 stile e nei 50 dorso e la giovanissima Giulia Meucci classe 2008 che stabilisce i personali nei 50 e 100 stile libero. Nonostante il periodo della preparazione sono molto incoraggianti i risultati dei ragazzi cascinesi che nei prossimi due fine settimana saranno impegnati nei campionati regionali di vasca corta, che vedranno scendere in acqua i portacolori della Nuoto Uisp 2003 in ben 212 gare, frutto della crescita costante della squadra agonistica che da questa stagione comprende anche i ragazzi della società ABC nuoto di Pisa che si allenano nell’impianto comunale pisano da loro gestito. I dirigenti nel complimentarsi con gli atleti sottolineano l’ottimo lavoro svolto dai tecnici e ringraziano la società Gesport di Cascina che concede gli spazi necessari per gli allenamenti ed i tecnici della palestra BeActive che curano i ragazzi nella preparazione a secco.