Trasferta esaltante per la coppia Marchi-Salotti al Rally Terra sarda

Una trasferta fruttuosa quella dell’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa asd composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti al 10° Rally Terra Sarda, gara valevole per la Coppa Rally 9° Zona e per il prestigioso e seguito Tour European Rally con la Renault Clio RS 2.0. Infatti il duo del sodalizio pisano ha colto addirittura la trentanovesima posizione assoluta finale oltre che la vittoria di classe con la vettura francese dopo una gara in crescendo ben trovandosi nelle veloci prove speciali affrontate nei due giorni di gara.

"Una gara nuova per noi ed un percorso completamente diverso rispetto a quelli che usualmente affrontiamo in Toscana" dice Marchi alla fine della gara sarda e prosegue. "Le prove speciali erano molto tecniche e veloci e ci siamo subito adattati migliorando i tempi passaggio dopo passaggio. Siamo riusciti inoltre a prendere un buon ritmo nelle undici prove speciali effettuate ed alla fine abbiamo colto un risultato importante che ha dimostrato le scelte giuste che sono state fatte durante questo primo anno di sviluppo della macchina. Siamo veramente contenti e devo ringraziare in primis il mio navigatore Michele Salotti che mi ha sempre supportato, anche nella scelta della macchina, chiaramente tutti i familiari e gli amici che ci hanno sostenuto in questa avventura, ma soprattutto gli amici sardi che ci hanno accolto con calore e fatto sentire a casa".

Un risultato quindi importante per il duo della Squadra Corse Città di Pisa asd che proseguirà la stagione sfruttando le indicazioni avute anche in questa gara per poter mettere le basi per la stagione 2023, intanto Marchi e Salotti possono ritenersi soddisfatti del lavoro svolto che li ha portati agli onori della cronaca sportiva.