Martina Batini conquista il bronzo in Coppa del mondo

Medaglia di bronzo per la pisana Martina Batini nel giorno del suo compleanno nel fioretto femminile a Belgrado in Coppa del Mondo. Un’ottima prova per l'atleta in forza ai Carabinieri, classe 1989, che è stata eliminata in semifinale dalla tedesca Ebert per 15-7. Una gara di ottimo livello fino al penultimo atto che l’ha vista sempre comandare le sue avversarie e nel quarto di finale vincere il derby azzurro contro Arianna Errigo con il punteggio di 15-12.

Spicca il terzo posto di Martina Batini, arresasi solo in semifinale (7-15) alla tedesca Ebert, poi seconda dopo la finale persa con la connazionale Sauer. La pisana dei Carabinieri, allenata al CS Antonio Di Ciolo da Simone Piccini, ha messo in fila i successi con la giapponese Miyawaki (15-11), l’austriaca Cenker (15-13) e poi la francese Ranvier (15-14), sconfitta all’ultima stoccata dopo un assalto durissimo. Ai quarti di finale per Martina Batini è arrivato il derby con Arianna Errigo: ottima prova per il carabiniere lombardo, che ha ceduto 15-12 alla compagna chiudendo comunque al sesto posto, appena dietro Alice Volpi.

Reduce da tre vittorie in altrettante gare, 'Ali' ha interrotto la sua serie magica cedendo nel match per il podio proprio alla Ebert (13-15), ma la quinta posizione finale è per la senese delle Fiamme Oro un’evidente conferma della sua stagione super. Nella gara femminile bene anche Camilla Mancini (12°) e Olga Rachele Calissi (16°), mentre nella prova maschile Daniele Garozzo (17°) si è fermato sulla soglia dei migliori 16 al pari di Edoardo Luperi e Davide Filippi.

La classifica finale: 1. Anne Sauer (Ger), 2. Leonie Ebert (Ger), 3. Martina Batini (ITA), 3. Lee Kiefer (Usa); 5. Alice Volpi, 6. Arianna Errigo, 12. Camilla Mancini, 16. Olga Rachele Calissi, 21. Francesca Palumbo, 22. Erica Cipressa, 28. Elena Tangherlini, 34. Beatrice Monaco, 35. Martina Favaretto, 49. Anna Cristino, 99. Marta Ricci.