Massimiliano Alvini e Gianluca Mancini nominati ambasciatori del tartufo di San Miniato

Sabato sarà una giornata particolare per gli appassionati di calcio del comprensorio del cuoio e non solo: Fondazione San Miniato Promozione, infatti, nominerà il difensore della Roma Gianluca Mancini (originario di Montopoli) e l’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini (nativo di Fucecchio) ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo.

Alvini, che dopo una lunghissima gavetta fatta di tanti trofei nelle serie minori, è giunto ad allenare nella massima serie calcistica nazionale; mentre Mancini da anni milita nella Roma e gravita nell’orbita della nazionale maggiore guidata da mister Roberto Mancini. Alvini, classe 1970, ha fatto innanzitutto la storia del calcio locale, a cominciare dai trionfi col Tuttocuoio di Ponte a Egola. Poi Pistoiese, Albinoleffe, Reggiana, Perugia e infine la grande chiamata dalla Serie A con la neopromossa Cremonese, che sta cercando di portare all’ambizioso traguardo della salvezza.

Mancini, nato nel 1996 a Pontedera e cresciuto a Montopoli, ha spiccato il volo con l’Atalanta, per poi vestire la maglia giallorossa, adesso sotto la guida di José Mourinho. Mancini conta anche 9 presenze con la nazionale maggiore. Due ambasciatori 'del territorio' che hanno portato e continuano a portare in alto i valori dello sport a livello nazionale, con risultati man mano crescenti. La consegna avverrà sabato 19 novembre alle 11.30 a Casa Tartufo in piazza Duomo, all’interno del secondo weekend della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato.