Matteo Betti conquista l'argento con la squadra di fioretto a Varsavia

Seconda medaglia in due giorni per Matteo Betti agli Europei Paralimpici Varsavia 2022. L’atleta senese delle Fiamme Azzurre, che si allena al Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, ha conquistato insieme ai compagni di squadra Emanuele Lambertini, Marco Cima e Michele Massa la seconda posizione nella prova di Fioretto Maschile. Una gara di altissimo livello per il quartetto azzurro che ha sconfitto nei quarti di finale l’Ungheria per 45-31. La medaglia se la sono conquistata in semifinale sconfiggendo 45-28 la Francia prima della sconfitta contro la Gran Bretagna per 45-40 nell’atto conclusivo.

Grandi applausi, però, per i ragazzi del CT Simone Vanni, che hanno avuto un approccio in pedana determinato e vincente fin dal principio. Nei quarti di finale gli azzurri hanno avuto la meglio sull’Ungheria con il punteggio di 45-31, tenendo sempre saldamente in pugno l’assalto. E la stessa storia si è ripetuta anche contro la Francia in semifinale, dove la formazione italiana ha messo tra sé e i transalpini subito un margine importante, consolidato e alimentato frazione dopo frazione grazie al contributo di tutti, fino a chiudere 45-28.

Una bellissima prestazione di squadra, che porta Emanuele Lambertini al tris di medaglie personali in questa kermesse nella Capitale polacca (terzo argento dopo quelli individuali nella spada e nel fioretto categoria A) mentre si tratta di bis per Matteo Betti (bronzo tra i fiorettisti A) e per il giovanissimo Michele Massa (terzo nella giornata inaugurale tra gli spadisti B). Graditissimo ritorno sul podio continentale infine per l’esperto Marca Cima, che fu campione europeo individuale nella categoria B a Terni 2018.