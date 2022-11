Matteo Iacomoni festeggia il bronzo con la squadra di fioretto a Londra

Grandi risultati per la scherma toscana nella prova di Coppa del Mondo di fioretto che si è svolta a Londra. Nella capitale del Regno Unito medaglia di bronzo nella prova a squadre maschile per Matteo Iacomoni. L’atleta del Pisascherma, insieme ai compagni di squadre Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Mattia Raimondi, ha sconfitto nella 'finalina' l’Ungheria con il punteggio di 45-31 dopo aver perso in semifinale con gli Stati Uniti d’America per 45-29.

Il cammino dell’Italia maschile (numero 1 del tabellone e quindi già promossa tra le 'top 16') è iniziato con un doppio convincente successo su Corea prima (45-29) e Danimarca (45-27). Arrivati d’autorità in semifinale, gli azzurrini si sono trovati a sfidare la forte formazione statunitense, che si è imposta con il punteggio di 45-29, dirottando il team italiano alla finale per il terzo gradino del podio contro l’Ungheria. Qui è stato Giuseppe Franzoni, con dei parziali sontuosi, a trascinare i compagni, che l’hanno seguito a ruota superando le difficoltà d’inizio assalto e andando a chiudere con un 45-31 che gli ha consegnato un prezioso e meritatissimo piazzamento di bronzo.

Indicazioni decisamente incoraggianti, dunque, quelle arrivate dal debutto in Coppa del Mondo Under 20 per il fioretto azzurro che a Londra è stato guidato dai maestri Fabrizio Villa, Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci e Stefano Barrera, punti fermi dello staff tecnico del Responsabile d’arma Stefano Cerioni.