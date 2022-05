Cambia la guida dei campioni d'Italia: Matteo Marrucci nuovo allenatore del Pisa Beach Soccer

Una stagione intensa quella che dovranno affrontare i nerazzurri Campioni d’Italia in carica. Prima la finalissima di Supercoppa, a Pescara, il 2 giugno, contro il Catania Bs, poi la lunga trasferta in Portogallo per la disputa della Euro Winners Cup, e infine la tradizionale partecipazione al Campionato Serie A e Coppa Italia, eventi organizzati dalla Lnd-Figc. Ultima novità in arrivo da casa Pisa Beach Soccer, ufficializzata proprio nelle ultime ore, è il ritorno sulla panchina di Matteo Marrucci. Salutato Nicola Lami, in partenza verso una nuova avventura calcistica importante, rinnovato il benvenuto a Matteo Marrucci, ufficializzato già qualche mese come fa come Direttore Tecnico della formazione pisana.

Soluzione quindi interna quella adottata dalla società, per poter soccombere all’assenza di Nicola Lami. Marrucci, classe ’83, già allenatore-giocatore del Pisa Bs nel 2016-2017, ha disputato tre Mondiali con la Nazionale italiana e come allenatore vanta già svariate esperienze alla guida di nazionali (Olanda, Germania, Turks&Caicos) e club. Nel 2021 era infatti seduto sulla panchina del Catania Bs, prossimo diretto avversario del Pisa Bs e detentore dei titoli di Supercoppa Italiana e la Coppa Italia 2021.

"A mister Lami si è presentata un’occasione professionale extra beach soccer importante, lo ringraziamo per quello che ha fatto per questa società, per gli anni che ha lavorato per noi. In particolar modo, la scorsa stagione è stata ricca di soddisfazioni, la conquista dello Scudetto, la finale di Coppa Italia. Siamo tranquilli e sereni, Matteo Marrucci fa parte di questa società già da diversi anni, ha avuto esperienze importanti in Italia e all’estero. Sicuramente sarà all’altezza situazione" dichiara il presidente Alessandro Donati. "Sono rientrato nella famiglia Pisa, con un ruolo di Direttore Tecnico. Sono molto contento per l’opportunità capitata a Nicola Lami, per il suo futuro professionale. Sono pronto a ripetere ciò che ha fatto lui nella scorsa stagione, mi rendo conto che lascia un’eredità importante ma cercherò di fare del mio meglio, anche per migliorarci".