Medagliere ricco per la 'Billi Masi' sul lago di Roffia

Sabato 14 e domenica 15, le acque del Lago di Roffia a San Miniato hanno ospitato il Meeting nazionale Allievi Cadetti, Universitari, PR3 ID e Master, che ha visto la partecipazione di quasi ottanta società provenienti da tutta Italia, di cui 13 toscane. Tra queste non potevano mancare i nostri giovani atleti che hanno dato non poche soddisfazioni. I ragazzi e le ragazze della società del Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco hanno combattuto con grinta e determinazione e hanno portato a casa medaglie meritatissime

Ottimo il medagliere per la 'Billi Masi': medaglia d’oro di Carlotta Niola nella Finale del Quattro di Coppia Master A F nell’equipaggio misto DLF Chiusi/Billi, un fantastico 3° posto per il Doppio Allievi B2 M composto dai giovanissimi Artem Zinovyev e Edoardo Carli. Oro nel Quattro di Coppia Allievi C F con Arianna Marconcini e Anna Ricci (della Canottieri Pontedera) e le nostre Maria Chiara Bellani e Azzurra Martirani. Nel Quattro di Coppia Cadetti M Luigi Pilone (All. C), Dario Magini, Matteo Pratelli Matteo e Elia Pellegrini hanno conquistato l’argento. La piccola grande Lavinia si è distinta con un ottimo 3° posto nel Singolo 7,20 Allievi A misto maschile e femminile e Luigi Pilone ha conquistato l’argento nel Singolo 7,20 Allievi C M; un argento anche per Elia Pellegrini e Matteo Pratelli nel Doppio Cadetti M.

"Il lavoro fatto durante gli allenamenti ha dato i sui frutti - ha detto Massimo Dovicchi, allenatore della Billi - Bella la medaglia d'oro del 4 di coppia femminile Allievi C misto VVF 'Billi Masi-Pontedera', una gara combattuta fino in fondo". Gabriele Mariottini, allievo C ha gareggiato del Singolo Cadetti maschile una categoria superiore alla sua e il suo secondo posto è stato una bella sorpresa. "Il nostro Luigi Pilone ha strappato un ottimo secondo posto. Luigi ha tirato fuori gli artigli in una gara tiratissima fino all'ultimo. Sono felice per le medaglie vinte - continua Dovicchi - ma sono felicissimo per tutti gli altri atleti, anche quelli che non hanno portato a casa nessuna medaglia perché hanno dimostrato tenacia e voglia di migliorare. Per esempio nella finale Due Senza Cadetti M per Ludovico Sanacore e Alessio Bonamico che hanno finito la gara con un ottimo quarto posto, una specialità difficile e molto tecnica".

I prossimi obiettivi? "Ora si volta pagina e pensiamo ai prossimi appuntamenti di Pontedera di fine maggio e al festival dei giovani di inizio luglio a Milano. Ringrazio tutto lo staff tecnico, i genitori, gli atleti e dico a tutti di continuare così. E sempre Forza Billi!". Soddisfatto anche Alessandro Simoncini: "Buoni i risultati a San Miniato, c’è stata una buona crescita di tutta la squadra grazie al lavoro di Massimo ma anche di Gabriele, Emanuele e Ferdinando che stanno lavorando molto bene col settore giovanile".