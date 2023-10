Buone prestazioni per gli atleti della Nuoto Uisp 2003 al Meeting internazionale di Firenze

Si è svolto nello splendida piscina olimpionica 'Nannini Bellariva' il 2° Meeting Internazionale di nuoto Città di Firenze, prima gara della stagione in vasca lunga, dove erano presenti alcuni dei più forti atleti assoluti italiani e le gare erano trasmesse in diretta nazionale su Raisport. La Nuoto Uisp 2003 era presente con i 3 atleti più grandi che, nonostante fosse la prima gara dell’anno ed in vasca lunga, sono riusciti a mettere in acqua delle ottime prestazioni.

Il capitano della compagine cascinese Fabio Moni classe 97 è stato impegnato nelle gare dello stile sia nei 50 che nei 100 metri con riscontri cronometrici vicini ai propri personali molto interessanti dato il periodo di preparazione. Strepitoso Alessandro Sonetti classe 2004 che dopo aver fatto un ottimo 50 metri farfalla vicino al personale si supera stabilendo i propri record sia nel 50 stile che nel 100 farfalla dove vince la seconda serie e si piazza all’ottavo posto della classifica generale, in questa gara ottiene il limite stabilito dalla Federazione Italiana per i campionati italiani estivi di agosto 2024.

Nel settore femminile ottima Paola Gamba classe 2005 che nella mattina ferma il crono nei 50 farfalla vicino ai suoi standard e nel pomeriggio giunge ottava nella classifica generale disputando la prima serie nei 50 stile libero dove erano presenti atlete della Nazionale. Nonostante il periodo della preparazione sono molto incoraggianti i risultati dei ragazzi cascinesi, ora la Nuoto Uisp 2003 nei prossimi 2 fine settimana con tutti i suoi effettivi sarà’ impegnata prima nel meeting a Livorno e poi nel 'Nico Sapio' di Genova dove sarà presente anche la nazionale Italiana,

I dirigenti nel complimentarsi con gli atleti sottolineano l’ottimo lavoro svolto dai tecnici e ringraziano la società Gesport di Cascina che concede gli spazi necessari per gli allenamenti ed i tecnici della palestra BeActive che curano i ragazzi nella preparazione a secco.