Sport, divertimento e solidarietà: è il 'Memorial tournament Alessio Ceccarelli'

Prende il via sabato 17 settembre la prima edizione del 'Memorial Tournament Alessio Ceccarelli', il torneo di tennis in memoria della grande passione e della straordinaria professionalità di Alessio Ceccarelli, fisioterapista sportivo prematuramente scomparso nell'ottobre 2021 a causa di un tumore. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Pollicino in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Calci. Un appassionante evento sportivo all'insegna della solidarietà che andrà in scena sui campi del Centro Universitario Sportivo (Cus) di Pisa, in via Chiarugi 5. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza in favore dell'associazione Il Sorriso di Andrea che supporta i bambini del reparto di Oncologia pediatrica di Pisa. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile partecipare al torneo registrandosi al sito www.pollicinoodv.it/il-torneo-di-alessio/, o attraverso il Qr code presente sulla locandina.

"Anche in un momento così difficile, dove la sopravvivenza di mille imprese e 3mila posti di lavoro sul nostro territorio è messa a rischio dall'aumento spropositato delle bollette e dal caro energia, ci siamo messi subito a disposizione per sostenere questo evento" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Anche nei momenti di difficoltà abbiamo il dovere di supportare iniziaitive di beneficenza e solidarietà come il torneo organizzato in memoria di Alessio Ceccarelli". "Alessio si era trasferito in paese con la famiglia e abitava a 400 metri da casa mia, lo abbiamo premiato in passato anche in occasione della Festa dello Sport di Calci, la sua improvvisa scomparsa mi ha colpito profondamente" il commosso ricordo del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. "Credo che un'iniziativa di beneficenza come questa sia il modo migliore per ricordarlo, il tennis era il suo mondo e la sua professione".

"E' davvero nobile che due amministrazioni, un'associazione di volontariato e un'associazione di categoria si uniscono nel ricordo di una persona come Alessio, segno inequivocabile del segno che ha lasciato nelle nostre comunità, è importante che il suo ricordo serva oggi a dare una mano a chi ha bisogno di cure e assistenza" dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. "La nostra realtà è nata con lo scopo di aiutare le persone affette da tumore, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni" spiega la presidente dell'associazione Pollicino Barbora Svabikova. "Questa è la prima iniziativa che organizziamo in memoria di Alessio, con una giornata all'insegna dello sport e ricca di appuntamenti. Il torneo di tennis a squadre comincia alle 9, ma la giornata sarà caratterizzata da attività e spettacoli per tutte le età, con animazione e baby dance per bambini dalle 10 alle 12 a cura di clown Prezzemolina, nel pomeriggio dalle 15 alle 16 il laboratorio di circo e alle 16.30 lo spettacolo circense 'Disequilibrio', a cura della compagnia 4 Monkeys. Alle 19 risate assicurate con lo spettacolo di improvvisazione teatrale di Carlo Artini, Marco Calotti, Andrea Federici, Giorgia Fumo, Davide Lazzara e Francesco Silei, e a seguire la premiazione dei partecipanti al torneo. Gran finale alle 21 con il concerto della band 'The Opss!' e i più grandi successi della musica anni '90. Sarà possibile pranzare e cenare nell'area street food realizzata appositamente per l'evento".

Alessio Ceccarelli nasce a Sarzana nel 1983. Cresce e studia a Pisa, dove si laurea in Fisioterapia. Da qui comincia la sua carriera che lo porta a diventare fisioterapista della Federazione Italiana Tennis. Nella sua carriera ha collaborato con grandi star del tennis come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, contribuendo alla vittoria di quest’ultima in occasione del Roland Garros del 2010, oltre a tennisti di fama internazionale come Alexander Dolgopolov, Elina Svitolina, Hyeon Chung, Laura Siegemund ed altri. E' la passione per il proprio lavoro a far viaggiare Alessio in tutto il mondo fino al 2020. Nel 2021 decide di fermarsi, di dedicarsi alla famiglia e di aprire la propria attività a Pisa dedicandosi alla cura dei pazienti. Il 1 luglio 2021, in seguito a difficoltà respiratorie che si protraggono da giorni, gli viene diagnosticato un tumore raro e molto aggressivo. Nell’ottobre 2021, dopo solo pochi mesi, Alessio non riesce a vincere la sua battaglia. Il 'Memorial Tournament Alessio Ceccarelli' è realizzato grazie al contributo di: Cus Pisa, Adecco, Sagra del Pinolo San Piero a Grado, Farmacia Bottari, Porta della Salute, Chicchessia Lounge Bar, Birrificio La Staffetta, Genuino Cibo Contadino, Mucho Gusto Empanada y Churros, Street Food di Puttomatti Ivan, Clown Prezzemolina, The Opss, Croce Rossa Italiana – Comitato di San Giuliano Terme, 4 Monkeys e Officina Tecnica Digitale.