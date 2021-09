Mondiali Giovanili Olympic Hopes: ottime prove ed un argento per i pisani Donatelli e Maglia

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre si è svolta nelle acque di Racice (Repubblica Ceca) l'Olympic Hopes Regatta, manifestazione di carattere mondiale riservata agli atleti U15, U16 e U17. La delegazione italiana ha partecipato numerosa guadagnando un sesto posto complessivo come punteggi. Anche i canoisti della Canottieri Arno Enrico Donatelli e Matthew Maglia hanno dato il loro contributo alla spedizione gareggiando in maglia azzurra in tre competizioni ciascuno. Nella giornata di venerdì, dedicata alla distanza dei 1000 metri, Maglia ha partecipato alla gara K2 U16 con Enrico Laudati, vincendo la batteria eliminatoria e poi qualificandosi per la finale e terminando con un quinto posto.

Il giorno dopo, dedicato alla distanza dei 500 metri, è sceso in acqua Donatelli assieme a Marco Alaimo nel K2 U17 e dopo due buone prove in batteria e semifinale è arrivata la qualificazione alla finale e un ottavo posto conclusivo. L'ultima giornata di gare, dedicata alla distanza dei 200 metri, ha visto partecipare gli atleti pisani a due gare ciascuno. In particolare il K4 U17 azzurro con Maglia, Zanutta, Palliola e Soldi ha meritatamente vinto la medaglia d'argento in una gara risolta al fotofinish con i primi sei equipaggi arrivati in quattro decimi di secondo. Ottima anche la prestazione di Maglia nel K2 U16 con Laudati che conquistano la finale per poi giungere ottavi.

Donatelli ha invece partecipato sulla distanza più breve in K1 e K2 U17, conquistando entrambe le finali, chiudendo poi con un ottimo sesto posto in K1, confermandosi uno degli atleti italiani più veloci della propria categoria, e in K2 con Alaimo con un novo posto finale. Dopo gli ottimi risultati ai campionati italiani queste prestazioni sono la ciliegina sulla torta in chiusura di stagione e grande motivo di vanto per l'allenatore Giacomo Marazzato che per la prima volta in carriera vede due suoi atleti vestire la maglia azzurra e conquistare una medaglia di caratura Mondiale.