La nazionale di Footgolf prepara il mondiale a San Miniato: ci sono anche tre pisani

Sabato 4 e domenica 5 febbraio al FootGolf Club San Miniato di San Miniato si terrà il primo stage della Nazionale Italiana di FootGolf della stagione 2023. I 68 giocatori qualificati alla 4° FootGolf World Cup, manifestazione che si disputerà dal 27 maggio al 6 giugno ad Orlando (Florida), sosterranno delle sedute di allenamento sul campo e riunioni tecniche, con lo scopo di affinare l’amalgama di squadra in vista delle tre competizioni a squadre (Men, Senior e Women). I giocatori saranno seguiti dallo staff di coach della AIFG - Associazione Italiana FootGolf, membro affiliato della FIFG - Federation for International FootGolf, che li guiderà anche durante la spedizione mondiale.

Questo il programma dettagliato dello stage:

- Sabato 4 febbraio

Ore 9.30 ritrovo al FootGolf Club San Miniato

Ore 10 allenamenti in modalità team competition (shotgun)

Ore 13 pranzo

Ore 14 allenamenti in modalità team competition (shotgun)

Ore 17.30 riunione tecnica

Ore 20 cena

- Domenica 5 febbraio

Ore 8.30 ritrovo al FootGolf Club San Miniato

Ore 9 gara in modalità team competition (shotgun)

Ore 13 pranzo

Ore 14 gara in modalità team competition (shotgun)

Ore 17.30 termine dello stage

Questi i giocatori presenti:

Antonini Stefano

Artuso Danilo

Barrale Sharon

Basso Cristian

Bortolin Gianluca

Bosio Edoardo

Brasesco Carlo

Brotto Arianna

Busoni Patrizia

Capraro Milko

Carbone Roberto

Caricato Marco

Ceccarini Mattia

Celebrano Paolo Tommaso

Cerionese Marco

Chiavacci Iacopo

Ciullo Chiara

Cogoni Riccardo

Costa Andrea

Damonti Mattia

De Agostini Cesare

De Pascale Valerio

D'Este Maria Elena

Diodato Enrico

Faini Francesco

Favero Mirco

Figoli Federico

Fiori Gianluca

Fontinovi Alberto

Galeoni Alessio

Giamberardini Alessio

Girolami Davide

Giudici Andrea

Grigolo Stefano

Lappo Andrea

Lijoi Mirko

Manea Adrian

Massimi Vania

Mastrogiacomo Pietro

Matteini Paolo

Mazzer Fabio

Melis Massimiliano

Moreschini Mario

Moschini Marco

Muzzin Ivan

Nappini Sara

Panero Marco

Pavan Marco

Perruzza Giuseppe

Pinato Stefano

Piscopo Andrea

Pontillo Giambattista

Proietto Sabrina

Santoni Stefano

Sartor Luca

Singia Ennio

Smussi Diego

Tamburini Juri

Vignoli Pamela

Vuanello Stefano

Zancanella Andrea

Zorniotti Sergio

Questi i coach presenti:

Cagnoni Stefano

Lombardi Alberto

Machì Giovanni

Rorato Annarita

Scotton Alberto

Selmi Fabio

Questi invece i giocatori e coach convocati ma impossibilitati a partecipare:

Albertini Diego

Burke Javier Claudio

Durante Nicola

Giuffrè Paolo

Moreni Alessio

Proietti Manuel

Tosini Davide

Vettorello Andrea

Tra i convocati e qualificati al Mondiale di Orlando 2023, figurano anche 3 tesserati dell'ASD FootGolf Pisa, società che si è laureata campione Regionale 2022 e vicecampione interregionale 2022 e che gestisce la struttura di San Miniato. Questi sono: Iacopo Chiavacci (campione regionale 2021 e 2022), Giuseppe Perruzza (campione regionale, interregionale e nazionale over 55) e Marco Moschini. Una grande soddisfazione per una piccola realtà nata nel 2017 come un gruppetto di amici e dopo 5 anni diventati una squadra competitiva ad ogni livello che vanta tra le sue fila giocatori pisani che hanno impresso il loro nome negli albi d'oro delle competizioni più importanti. Per chiunque si volesse avvicinare al nostro sport, il campo è sempre aperto, basta iscriversi e prenotare la propria presenza dal sito www.footgolfpisa.it o scrivere un messaggio sulla pagina Facebook FootGolf Pisa o FootGolf Club San Miniato